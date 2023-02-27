刚果(金):首座光伏电站在建中

非洲基建 / 社会发展

非洲国家刚果民主共和国（RD Congo）正在加丹加地区（Katanga）建造该国首座光伏电站，功率为46兆瓦。刚果（金）水电部长于周日视察了这处距离卢本巴希（Lubumbashi）大约200公里的工地，并表示，必须增加此类项目以改善刚果人的电力供应。

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据本台法广（RFI）法文网报导，非洲国家刚果民主共和国（RD Congo）的加丹加地区（Katanga）很快将建成该国首座光伏电站。这是刚果企业Kipay Energy 的一个创新，旨在缓和这一区域的能源不足，通电率仅是人口的1%。刚果(金)水电部长于2023年02月26日星期天视察了这个工地。

RFI Image Archive / RD Congo ：la région du Katanga, en République démocratique du Congo (RDC), va bientôt abriter la toute première centrale photovoltaïque du pays, d’une capacité de 46 mégawatts. Dans cette zone ou seulement 1% de la population à accès à l’électricité. Ici, le village de Kamilombe, à 17 km de Lubumbashi, connecté au réseau électrique de la SNEL. (illustration) © Denise Maheho / RFI

--刚果(金)首座光伏电站位于南方 -

本台法广（RFI）通讯员德尼丝（Denise Maheho）2023年02月27日星期一发自Fungurume的报导，在这座光伏电站里，已经安装了78组，每组56块光伏电板。目前，已经占地7公顷。这些装置具有根据光线举行调节的转动系统。所产生的电力将由国家电力公司(SNEL)的电网经营，用于为民众供电。主要用于Fungurume当地。

--刚果(金)水电部长满意施工进度 -

Kipay Energy公司对能够接待刚果（金）水电部长Olivier Mwenze Mukaleng的到访感到很荣幸。这名部长表示，必须增加此类项目以改善刚果人的电力供应。刚果（金）部长还说，在能源领域，建造一座水电站需要4年到5年。而光伏电站则有可能予以快速实施，至少为市镇中心服务，把水电站留给用于开矿之需。

RFI Carte Archive / RD Congo: région Katanga. 刚果（金）:加丹加地区。 © RFI Carte

本台法广（RFI）法文网的这篇报导在结尾处提到，这个光伏电站的首期工程是于去年底2022年12月开工的。预计将于今年4月完工。到2024年时，才能实现全部46兆瓦的最大功率。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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