刚果(金):首座光伏电站在建中
发表时间：
非洲国家刚果民主共和国（RD Congo）正在加丹加地区（Katanga）建造该国首座光伏电站，功率为46兆瓦。刚果（金）水电部长于周日视察了这处距离卢本巴希（Lubumbashi）大约200公里的工地，并表示，必须增加此类项目以改善刚果人的电力供应。
据本台法广（RFI）法文网报导，非洲国家刚果民主共和国（RD Congo）的加丹加地区（Katanga）很快将建成该国首座光伏电站。这是刚果企业Kipay Energy 的一个创新，旨在缓和这一区域的能源不足，通电率仅是人口的1%。刚果(金)水电部长于2023年02月26日星期天视察了这个工地。
--刚果(金)首座光伏电站位于南方 -
本台法广（RFI）通讯员德尼丝（Denise Maheho）2023年02月27日星期一发自Fungurume的报导，在这座光伏电站里，已经安装了78组，每组56块光伏电板。目前，已经占地7公顷。这些装置具有根据光线举行调节的转动系统。所产生的电力将由国家电力公司(SNEL)的电网经营，用于为民众供电。主要用于Fungurume当地。
--刚果(金)水电部长满意施工进度 -
Kipay Energy公司对能够接待刚果（金）水电部长Olivier Mwenze Mukaleng的到访感到很荣幸。这名部长表示，必须增加此类项目以改善刚果人的电力供应。刚果（金）部长还说，在能源领域，建造一座水电站需要4年到5年。而光伏电站则有可能予以快速实施，至少为市镇中心服务，把水电站留给用于开矿之需。
本台法广（RFI）法文网的这篇报导在结尾处提到，这个光伏电站的首期工程是于去年底2022年12月开工的。预计将于今年4月完工。到2024年时，才能实现全部46兆瓦的最大功率。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
~. Fin .~
电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里订阅