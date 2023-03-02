非洲:肯尼亚芒果获准出口约旦

RFI原材 / 非洲水果

东非国家肯尼亚开始向位于中东地区的西亚国家约旦出口芒果。这对肯尼亚的芒果种植者而言是个好消息。该国目前正处于芒果收成季节。受芒果苍蝇危害，肯尼亚于十年前做出决定暂停向欧洲的出口芒果，以免长期被列入一份黑名单。这是本台法广（RFI）«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于周四发布上网的最新话题。

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本台法广（RFI）法文网2023年03月02日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出通讯员弗洛朗丝（Florence Morice）发自内罗毕（Nairobi）的报道。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[le marché de la mangue redécolle au Kenya]。换做中文可被译作：[芒果市场在肯尼亚重新腾飞]。下面是简介以供分享。

-- 肯尼亚芒果的出口危机 -

本台法广RFI«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇法文报道介绍说，肯尼亚芒果种植者在寻求代替欧洲的新市场。约旦在去年12月为肯尼亚芒果的进口开了绿灯。

RFI Carte Archive / Le Kenya: la région de Kisumu, au bord du lac Victoria est réputée pour ses tilapias. Ici, une carte du Kenya. (illustration) 存档地图：肯尼亚。维多利亚湖位于肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚三国交界地带，是非洲第一大湖。 ( Carte: SB/RFI )

肯尼亚现在正处于芒果收成季节。对安曼首次芒果出口毫不迟疑地开始了。肯尼亚芒果种植者希望约旦未来成为一个常期的销售市场。因为，自内罗毕在2013年决定暂停对欧洲的芒果出口后，肯尼亚芒果的外销就一直处于危机之中。

-- 肯尼亚遭芒果苍蝇危害 -

肯尼亚在2003年遭遇芒果苍蝇的危害。这是一种起源于斯里兰卡的害虫。这种虫害体现在水果外皮上的小黑点。一旦出现，就无法出口。此后，内罗毕采取了应对措施，明确了遭受虫害的区域。并采取了实验性的杀虫处理，避免虫害蔓延。目标是要在未来创立一种标签（label)， 保证没有害虫。

RFI Image Archive / Mangue attaquée par une maladie bactérienne. (illustration) © RFI/Ariane Gaffuri

以上应对措施取得成果。对欧洲的出口已于2021年9月慢慢开始恢复。主要是面向意大利，但数量仍然十分有限。对肯尼亚种植者而言，欧洲是一个有利可图的市场。在此背景下，约旦对近10万肯尼亚芒果种植者而言是一个可弥补收入受损的销售渠道。

-- 肯尼亚芒果受埃及竞争 -

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，在中东，肯尼亚芒果遭遇埃及芒果的强劲竞争。埃及芒果有距离较近、运输成本更便宜的优势。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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