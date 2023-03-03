非洲:法国总统马克龙访问安哥拉

非洲政治 / 法国外交 – 法国总统马克龙继续其在非洲的访问行程，周五早上预计会晤安哥拉总统洛伦索（João Lourenço）。

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据本台法广（RFI）法文网周五报导，正在非洲访问的法国总统马克龙于周四晚抵达其本次出访行程第二站，安哥拉首都罗安达（Luanda）。

-- 马克龙总统访问安哥拉以经济为重 -

本台法广（RFI）特派记者宝琳娜（Paulina Zidi）发自罗安达（Luanda）的消息说，马克龙总统早在三年前，其首届总统任期内就打算前往安哥拉访问。但由于卫生危机，造成这一出访计划一再被延后。周四晚，有一支重要的代表团随同马克龙总统一起抵达安哥拉首都。法国总统在安哥拉期间的讨论重点是经济问题。按计划，周五早上要举办一个经济论坛。

- 法国愿为保障安哥拉粮食安全出力 -

安哥拉应该已经在准备“后石油”时代。这一领域攸关法国的利益。法国在安哥拉的收入几乎全部来自石油产品。为了帮助安哥拉实现经济多元化和保障粮食安全，法国想要为该国的农业发展提供帮助。

RFI Carte / L’Angola doit aujourd’hui préparer l’après-pétrole. Ici, Fronteira entre Angola e RDC。 （illustration) © RFI Carte Archie

另据本台法广（RFI）法文网报导，马克龙总统在结束对安哥拉的访问行程之后，将前往刚果共和国首都布拉柴维尔(Brazzaville)。刚果民主共和国首都金沙萨（Kinshasa）则将是法国总统马克龙本次非洲之行的最后一站。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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