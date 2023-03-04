法国总统马克龙忙碌的非洲行

非洲政治 / 法国外交

法国总统马克龙（Président Emmanuel Macron）正在中部非洲的国家访问。这次非洲之行始于03月01日周三，预计将在03月05日星期天结束。本台法广（RFI）有多名特派记者在报导中都提到，马克龙总统此行日程安排十分紧张。以03月03日周五为例，他在24小时内走访了3个非洲国家。他早上在罗安达会晤了安哥拉总统，下午是在刚果共和国首都布拉柴维尔，晚上夜宿刚果民主共和国首都金沙萨。周六，法国总统会晤了刚果（金）的齐塞克迪总统（Président Félix Tshisekedi），双方的重点话题是落实于二月中旬获得非盟峰会批准的一个该国东部地区和平方案。

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综合本台法广（RFI）数位特派记者们发自中部非洲国家的报导，马克龙总统（Président Emmanuel Macron）于周五晚间抵达其本次非洲之行的最后一站-刚果民主共和国首都金沙萨(Kinshasa)。周六他在会晤了齐塞克迪总统（Président Félix Tshisekedi）之后，两国元首一起召开了联合新闻发布会。

RFI Image Archive / Le président français Emmanuel Macron et son homologie Félix Tshisekedi, le 4 mars 2023 à Kinshasa. (illustration) AFP - LUDOVIC MARIN / RFI Image Archive

-- 刚果(金)总统指责卢旺达侵犯 -

本台法广（RFI）特派记者宝琳娜（Paulina Zidi）周六发自刚果（金）首都的消息说，马克龙总统当天会晤了刚果（金）总统齐塞克迪。双方举行了一个联合新闻发布会，主要谈论该国东部地区的危机。面对媒体，齐塞克迪总统多次表示，刚果民主共和国是受害方，遭到卢旺达的侵袭。

-- 法国支持非盟峰会的和平方案 -

马克龙总统捍卫由非盟峰会于2月中旬批准的刚果（金）东部地区和平方案和一个走出危机的新日程表。停火的具体时间被定在2023年03月07日中午。如果这个方案遇挫，责任方将受到惩罚。

-- 法国为人道行动捐3400万欧元 -

法国宣布，为建立一条通往刚果（金）东部地区戈马（Goma）的空中人道走廊出资3400万欧元。

RFI Image / Vue aérienne de la frontière rwando-congolaise. En avant-plan, la ville de Goma, en RDC, et en arrière la ville de Gisenyi, au Rwanda. (illustration) RFI/Leonora Baumann

据法国总统府爱丽舍宫（Élysée）消息，这条空中桥梁将迅速启动，预计是在下周就由欧盟部署实施。这笔资金将能用于购买设备，支付用于援助之需的交通。

-- 刚果(布)理解马克龙行程紧凑 -

在此之前，本台法广（RFI）另一名特派记者瓦莱莉（Valérie Gas）在报导中提到，马克龙总统周五对刚果共和国首都布拉柴维尔的访问，在活动上比原计划的安排更紧张。刚果（布）总统德尼·萨苏－恩格索（Président Denis SASSOU－N'GUESSO）不仅是刚果（金）东部危机的调停人之一，也肩负着调停利比亚危机的重任。

RFI Image Archive / Lors d'une déclaration commune à l'issue de leur entretien, le président congolais Sassou-Nguesso a encouragé son homologue français à revenir pour une visite plus longue. Brazzaville, le 3 mars 2023. (illustration) AFP - LUDOVIC MARIN / RFI Image Archive

对马克龙总统当晚不能在该国过夜，布拉柴维尔方面表示予以理解。法国总统本次非洲之行期间，其中有48小时走了4国首都，不可能在每个国家都住上一晚。这也从另一角度反应了本次非洲之行日程安排的紧凑。

--法国努力推动刚果(金) 的和平 -

本台法广（RFI）法文网提到，就刚果（金）东部地区的危机，法国曾于2022年9月尝试在金沙萨（Kinshasa）和基加利(Kigali)之间进行调解，但未能成功。

RFI Image / RD Congo : un monument célébrant l'état de siège dans le Nord-Kivu et l'Ituri, à Goma, le 5 mai 2022. (illustration) © Coralie Pierret / RFI

反叛武装已经占领北基伍省（Nord-Kivu）的部分地区。自M23于一年前（2022年3月）发起攻势以来，已有近50万人流离失所。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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