马达加斯加:野生动物急需保护
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位于印度洋中的大岛马达加斯加，野生动物的状况堪忧。这引起了国际非政府组织的不安。世界自然基金会（WWF）呼吁关注非法交易的问题。过去15年间，全球查获的、非法交易中的野生物种，近三分之二来自这个非洲大岛。
据本台法广（RFI）法文网报道，非洲大岛的数字让人感到恐慌。世界自然基金会马达加斯加分部(WWF-Madagascar)在一份声明中呐喊，岛上的一切野生生命都在以风驰电掣的速度消亡。
-- 马达加斯加生活着众多特有的动植物种 -
本台法广（RFI）安塔那那利佛（Antananarivo/Tananarive/）通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）2023年03月04日周六发自印度洋非洲大岛上的消息指出，马达加斯加拥80%的特有动植物种，含一百来中狐猴，近300种爬行动物。岛上的生物多样性是全球最丰富的地方之一。然而，这种财富没有得到很好的保护，成为了贪婪者的牺牲品。
-- 珍稀生物的非法交易总与贪污腐败交织 -
同一报道提到，在2005年至2020年的15年间，全球查获的所有非法交易野生物种中，64%源自马达加斯加，其中有3万只乌龟。这些都是稀有物种。因为罕见，才更珍贵。不幸的是，存在这样的需求。而马达加斯加方面，在管理、保护和控制物种，已经对法律的执行上存在漏洞。因为，大多数物种都受到法律的保护，比如乌龟和稀有树木。通常非法贸易和贪腐交织。
遭受冲击最严重的物种之一是位于马达加斯加岛西南的特有物种：星龟（tortue étoilée）。国际自然保护联盟（IUCN-Union Internationale pour la Conservation de la Nature）已把其列入极度濒危名单。星龟主要是被非法出口到亚洲。在马达加斯加岛内也存在非法贸易。许多人饲养乌龟，作为宠物。有些信仰说这能保护哮喘。另有信仰说，能够对付盗贼的迷魂香。这带来了大问题。
-- 国际非政府组织结盟打击环境违法犯罪 -
本台法广（RFI）法文网的这一报道最后指出，世界自然基金会（WWF）和透明国际（Transparency International）等形成了一个组织联盟，要与腐败作斗争，改善对自然资源的治理。目标是要尝试凝聚所有的参与方，包括公民社会与国家参与人。工作任务的领域包括培训司法人员，以更好的执行法律，惩罚严重性尚未受到重视的环境违法和犯罪行为。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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