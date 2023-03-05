马达加斯加:野生动物急需保护

非洲生态 / 物种保护

位于印度洋中的大岛马达加斯加，野生动物的状况堪忧。这引起了国际非政府组织的不安。世界自然基金会（WWF）呼吁关注非法交易的问题。过去15年间，全球查获的、非法交易中的野生物种，近三分之二来自这个非洲大岛。

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RFI Image Archive / Madagascar : tortue étoilée, est endémique du sud-ouest de l'île. Classée en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ici, une tortue étoilée, ou tortue radiata, espèce endémique de Madagascar. (illustration) Flickr Creative Common - Ruben Undheim / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网报道，非洲大岛的数字让人感到恐慌。世界自然基金会马达加斯加分部(WWF-Madagascar)在一份声明中呐喊，岛上的一切野生生命都在以风驰电掣的速度消亡。

RFI Carte Archive : Madagascar. 存档地图：印度洋中的非洲大岛：马达加斯加 RFI/L Mouaoued

-- 马达加斯加生活着众多特有的动植物种 -

本台法广（RFI）安塔那那利佛（Antananarivo/Tananarive/）通讯员莱蒂西娅（Laetitia Bezain）2023年03月04日周六发自印度洋非洲大岛上的消息指出，马达加斯加拥80%的特有动植物种，含一百来中狐猴，近300种爬行动物。岛上的生物多样性是全球最丰富的地方之一。然而，这种财富没有得到很好的保护，成为了贪婪者的牺牲品。

-- 珍稀生物的非法交易总与贪污腐败交织 -

同一报道提到，在2005年至2020年的15年间，全球查获的所有非法交易野生物种中，64%源自马达加斯加，其中有3万只乌龟。这些都是稀有物种。因为罕见，才更珍贵。不幸的是，存在这样的需求。而马达加斯加方面，在管理、保护和控制物种，已经对法律的执行上存在漏洞。因为，大多数物种都受到法律的保护，比如乌龟和稀有树木。通常非法贸易和贪腐交织。

RFI Image Archive / WWF Madagascar : Anitry Ny Aina (Nanie) Ratsifandrihamanana prendra la suite de Richard Hughes le 15 mai 2014. (illustration) WWF Madagascar / RFI Image Archive

遭受冲击最严重的物种之一是位于马达加斯加岛西南的特有物种：星龟（tortue étoilée）。国际自然保护联盟（IUCN-Union Internationale pour la Conservation de la Nature）已把其列入极度濒危名单。星龟主要是被非法出口到亚洲。在马达加斯加岛内也存在非法贸易。许多人饲养乌龟，作为宠物。有些信仰说这能保护哮喘。另有信仰说，能够对付盗贼的迷魂香。这带来了大问题。

-- 国际非政府组织结盟打击环境违法犯罪 -

本台法广（RFI）法文网的这一报道最后指出，世界自然基金会（WWF）和透明国际（Transparency International）等形成了一个组织联盟，要与腐败作斗争，改善对自然资源的治理。目标是要尝试凝聚所有的参与方，包括公民社会与国家参与人。工作任务的领域包括培训司法人员，以更好的执行法律，惩罚严重性尚未受到重视的环境违法和犯罪行为。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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