刚果(金)一国会议员被控叛国

非洲政治 / 刚果(金)

RFI Image Archive / RD Congo : selon la presse kinoise, mardi 28 février 2023, une cache d’armes est découverte à Masisi dans une propriété d’Édouard Mwangachuchu, élu du CNDP. Le député se trouvait dans la capitale au moment des faits. Ici, une vue du centre-ville de Kinshasa, la capitale congolaise (illustration). 非洲/刚果(金): 一名在北基伍省拥有矿企的国会议员在首都被捕。他被控叛国罪，已于2023年03月03日星期五在高级军事法庭出庭。（存档图片）

在位于中部非洲的刚果民主共和国（RD Congo），高级军事法院于周五（2023年03月03日）开庭审理一名被控叛国罪的国会议员。这名现年70岁的国会议员是出自北基伍省（Nord-Kivu）马西西地区（Masisi）的民选代表。他是[全国保卫人民大会]（CNDP）的主席。这个政党以前是地方武装民兵组织。当局指控他私藏军火，目的是要供应简称“M23”的反叛武装团体-[03月23日运动]。但他本人对此指控矢口否认。刚果（金）东部的情况十分复杂，那里是国际社会在非洲维和任务的焦点地区之一。

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RFI Image Archive / RD Congo : une cache d’armes est découverte à Masisi, le mardi 28 février 2023. Ici, Nord-Kivu en RDC, territoire de Masisi (illustration). Antoine Sanfuentes - NBC NewsWire - Getty / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网2023年03月06日星期一报导，刚果（金）国会议员Édouard Mwangachuchu因被控叛国，在高等军事法庭出庭。他出自北基伍省的马西西地区（Masisi），是[全国保卫人民大会]（CNDP -Congrès National pour la Défense du Peuple）主席。他被控的罪名含«叛国»和有«犯罪团伙» 。他是在首都金沙萨被捕的，应该接受高等军事法庭的审判。

--北基伍省发现一处私藏军火库-

本台法广（RFI）通讯员卡曼达（Kamanda Wa Kamanda）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，据当地媒体的说法，一周前的2023年02月28日，马西西地区（Masisi）发现了一批隐藏的武器。地点是在这名[全国保卫人民大会]（CNDP）民选代表的产业内。这是一个在2009年转型成为政党的北基伍省前武装民兵组织。

--北基伍省国会议员在首都被捕-

事发时，这名国会议员正在首都金沙萨。他遭安全部门逮捕，并随即被提交高等军事法庭。他受到的指控很重：«叛国»、«危害国家安全»、«参与叛乱运动»、有«犯罪团伙»，以及«煽动制造不法行为»。

RFI Image Archive / RD Congo : CNDP (Congrès National pour la Défense du Peuple) ancienne milice armée du Nord-Kivu muée en 2009 en parti politique. Ici, les rebelles du CNDP ont repris les combats le 5 novembre 2008 à Kiwanja. (illustration) 存档图片/非洲：刚果民主共和国的[全国保卫人民大会]（CNDP）。 Reuters / RFI Image Archive

作为一家矿企（SMB-Société Minière de Bisunzu）的老板，他的政治对手一再指控其维持私人武装，对其选区内不稳定负有责任。一支地方自卫队发现了这批军火，并认定是要提供给简称“M23”的反叛武装团体。

RFI Image Archive / RD Congo : l'Etat reprend en main son cobalt artisanal. Ici, un mineur extrait du Coltan dans le Nord-Kivu en République Démocratique du Congo. (illustration) Lucas Oleniuk - Toronto Star via Getty Images / RFI Image Archive

--被捕国会议员对指控坚决否认-

本台法广（RFI）法文网的这篇报导最后指出，这名国会议员在2019年就已曾被控支持反叛武装。如今，他再次坚决否认针对其个人和亲属们的所有指控。他谴责这是一场有组织的阴谋。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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