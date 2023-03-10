布林肯将于3月14-19日访问埃塞俄比亚和尼日尔

政治

国际 – 美国国务院周五宣布，美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 将于下周前往埃塞俄比亚，他将在那里寻求帮助巩固脆弱的和平协议，并评估美国与其盟友埃塞俄比亚之间关系的振兴。布林肯先生还将前往尼日尔，他将在那里参加有关萨赫勒地区安全合作的讨论，这是美国国务卿首次访问该国。

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根据国务院的一份声明，他将于周三和周四在亚的斯亚贝巴就 11 月 2 日在提格雷达成的和平协议的执行情况举行会谈，并将与人道主义伙伴和民间社会行为者会面，讨论粮食安全和人权问题.

这项和平协议是在埃塞俄比亚政府与提格雷叛乱分子之间的两年战争之后达成的，这场战争蹂躏了埃塞俄比亚北部地区。

11 月 2 日在南非比勒陀利亚达成的和平协议特别规定了解除叛军武装、恢复提格雷的联邦权力以及重新开放自 2021 年年中以来与世界隔绝的该地区的通道和通讯。。

这场冲突不时发生的虐待事件的确切伤亡人数不得而知，这些事件主要发生在闭门造车的情况下。 非洲联盟非洲之角特使奥卢塞贡·奥巴桑乔 (Olusegun Obasanjo) 在 1 月中旬表示，据信有多达 60 万人丧生。由于进入提格雷受到限制，无法独立核实实地情况。

自比勒陀利亚协议签署以来，提格雷部分地区以及空中航线已经恢复供电。1 月份，美国还欢迎厄立特里亚军队开始从埃塞俄比亚北部撤军。

美方法发布的新闻稿没有提到与埃塞俄比亚总理阿比艾哈迈德的会晤，华盛顿与埃塞俄比亚的关系复杂，即使这样的会面看起来很有可能。

在诺贝尔和平奖获得者艾哈迈德先生决定于 2020 年在提格雷发动这一攻势后，华盛顿与亚的斯亚贝巴之间的关系变得紧张。国务院非洲事务负责人莫莉·菲 (Molly Phee) 告诉记者： “我们希望做的是恢复我们与埃塞俄比亚的接触，”。她还表示，但“展望未来，我们期待埃塞俄比亚采取进一步措施，帮助打破使该国倒退数十年的种族政治暴力循环下去”。

华盛顿战略与国际研究中心的非洲问题专家卡梅伦·哈德森 (Cameron Hudson) 认为，在拜登总统的政府内部，主张重新点燃这种关系的人与坚持权利状况的人之间正在进行一场辩论。埃塞俄比亚的人类，那里发生了多起虐待事件。

继去年底美国总统和非洲领导人在华盛顿举行首脑会议之后，布林肯先生还将与非洲联盟委员会主席穆萨·法基·穆罕默德会面。面对来自中国的竞争，美国表示希望加强在非洲大陆的存在，而乔拜登则表示希望今年去非洲。

布林肯先生到访尼日尔之际，正值俄罗斯在与乌克兰的战争中试图在该地区超越西方人，而且俄罗斯雇佣军瓦格纳集团在非洲大陆的存在有所增加。这将是美国外交官首次访问这个打击圣战主义的关键国家。

周四和周五，国务卿将在尼日尔首都尼亚美与尼日尔总统穆罕默德巴祖姆以及他的对手哈苏米马萨乌杜举行会谈。其计划中还包括与受该地区许多冲突影响的年轻人会面。

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