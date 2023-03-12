安哥拉将调兵支援刚果(金)维和
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非洲国家安哥拉总统府于2023年03月11日周六发表声明，罗安达作为地区和平与安全进程的调解人，决定出兵支援国际社会在刚果民主共和国东部的维和行动。本台法广（RFI）通讯员发自金沙萨的报道说，这一决定应该还需得到安哥拉议会的批准。罗安达在上一世纪90年代就曾有过介入刚果（金）的先例。
据本台法广（RFI）法文网2023年03月12日星期天报道，为了保障刚果民主共和国东部的安全，安哥拉即将出兵支持国际社会的维和行动。安哥拉总统府于周六就此发表了一则声明。罗安达（Luanda）透露，这一决定是在征询了金沙萨（Kinshasa）的意见后做出的。联合国和这一地区的领袖们均已收到了这个新倡议的通报。
本台法广（RFI）通讯员卡曼达（Kamanda wa Kamanda Muzembe）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，安哥拉总统府在[脸书]中发布了一则声明。其维和部队的主要任务将是保障[3月23日运动](M23)的屯驻区安全，保护负责监督遵守停火的团队成员。目前尚无任何有关将被派往刚果（金）东部进行维和的安哥拉军人人数的细节。
--安哥拉参与推动地区的和平与安全进程-
这一倡议被列入有关和平与安全进程的不同会晤框架内，罗安达（Luanda）在其中起着调解人的作用。2022年07月，在非洲大湖区问题国际会议（CIRGL）的峰会，指定了一名安哥拉将军为特设核查机制（ad hoc）的负责人。这是设置旨在调查刚果（金）和卢旺达相互指责对方侵犯边境。
--安哥拉派兵邻国应该还需获得议会批准-
在这一设置内，有一个由三名安哥拉人组成的专家团驻扎在刚果（金）东部北基伍省的省府戈马城（Goma）；并得到大湖区问题国际会议（CIRGL）和联合国驻刚果（金）稳定特派团（Monusco）共同机制的支持。安哥拉出兵刚果（金）东部应该还需得到议会的批准。
--安哥拉在上一世纪末就曾帮助刚果(金)-
这并非罗安达首次介入刚果（金）问题。安哥拉在上一世纪90年代曾介入刚果（金）的政局，支持时任总统卡比拉（Laurent-Désiré Kabila）。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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