安哥拉将调兵支援刚果(金)维和

非洲维和/地区和平

非洲国家安哥拉总统府于2023年03月11日周六发表声明，罗安达作为地区和平与安全进程的调解人，决定出兵支援国际社会在刚果民主共和国东部的维和行动。本台法广（RFI）通讯员发自金沙萨的报道说，这一决定应该还需得到安哥拉议会的批准。罗安达在上一世纪90年代就曾有过介入刚果（金）的先例。

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据本台法广（RFI）法文网2023年03月12日星期天报道，为了保障刚果民主共和国东部的安全，安哥拉即将出兵支持国际社会的维和行动。安哥拉总统府于周六就此发表了一则声明。罗安达（Luanda）透露，这一决定是在征询了金沙萨（Kinshasa）的意见后做出的。联合国和这一地区的领袖们均已收到了这个新倡议的通报。

RFI Image Archive / Insécurité à l’Est de la RD Congo : l’Angola va envoyer un contingent pour soutenir les opérations de maintien de la paix. La présidence angolaise l’a annoncé, hier, samedi 11 mars 2023, dans un communiqué. Ici, des enfants jouent sur un char abandonné du M23 dans la région de Goma. (illustration) REUTERS - Kenny Katombe / RFI Image Archive

本台法广（RFI）通讯员卡曼达（Kamanda wa Kamanda Muzembe）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，安哥拉总统府在[脸书]中发布了一则声明。其维和部队的主要任务将是保障[3月23日运动](M23)的屯驻区安全，保护负责监督遵守停火的团队成员。目前尚无任何有关将被派往刚果（金）东部进行维和的安哥拉军人人数的细节。

--安哥拉参与推动地区的和平与安全进程-

这一倡议被列入有关和平与安全进程的不同会晤框架内，罗安达（Luanda）在其中起着调解人的作用。2022年07月，在非洲大湖区问题国际会议（CIRGL）的峰会，指定了一名安哥拉将军为特设核查机制（ad hoc）的负责人。这是设置旨在调查刚果（金）和卢旺达相互指责对方侵犯边境。

--安哥拉派兵邻国应该还需获得议会批准-

在这一设置内，有一个由三名安哥拉人组成的专家团驻扎在刚果（金）东部北基伍省的省府戈马城（Goma）；并得到大湖区问题国际会议（CIRGL）和联合国驻刚果（金）稳定特派团（Monusco）共同机制的支持。安哥拉出兵刚果（金）东部应该还需得到议会的批准。

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

--安哥拉在上一世纪末就曾帮助刚果(金)-

这并非罗安达首次介入刚果（金）问题。安哥拉在上一世纪90年代曾介入刚果（金）的政局，支持时任总统卡比拉（Laurent-Désiré Kabila）。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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