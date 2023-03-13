博雷利：欧盟希望积极发展与阿尔及利亚能源伙伴关系

能源合作

非洲 – 欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）13日在阿尔及尔表示，欧盟希望与阿尔及利亚发展能源伙伴关系以及在安全问题上的合作。

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博雷尔和阿尔及利亚总统马吉德·特本会晤后告诉法新社，“大约 90% 的阿尔及利亚天然气出口到欧洲，我们知道我们可以依靠阿尔及利亚，它是一个可靠的合作伙伴，当然它也经历了困难时期。”

据他介绍，欧盟希望“着眼于未来，支持欧洲对可再生能源领域的投资”来发展这种伙伴关系。

阿尔及利亚是非洲主要的天然气出口国。 几个欧洲国家——尤其是意大利——急于分散供应以减少对俄罗斯碳氢化合物的依赖，已转向阿尔及利亚的天然气。

谈到乌克兰的冲突，博雷尔先生邀请阿尔及利亚“加入为制止这场毫无道理的战争并减少其对全世界的经济和人类影响而做出的努力”。阿尔及利亚与莫斯科有着长期的特殊关系，马吉德·特本将于 5 月对莫斯科进行国事访问。

此外，阿尔及尔于 2 月决定重新开放其在基辅的大使馆，该大使馆自俄罗斯入侵以来一直关闭。博雷尔先生进一步宣布，欧盟和阿尔及利亚已同意“重启我们的高级别安全对话”。

博雷利表示： “第一次会议将在今年年底前举行。这证明阿尔及利亚是一个值得信赖的伙伴，也是我们共同邻国打击恐怖主义的关键参与者”。

他还补充说： “你们在打击恐怖主义方面有着悠久的历史，我们希望对这些新旧威胁形成全球和战略观点，协调和相互支持安全行动，并共同努力加强我们环境和邻里的稳定。共同点，我特别想到萨赫勒地区”。

关于欧盟与阿尔及利亚之间的贸易关系，博雷尔先生认为双方可以“做得更好”，应该首先找到解决方案，特别是“自 2022 年 6 月以来阿尔及利亚对与西班牙的贸易设置的障碍”。

阿尔及利亚于 6 月初暂停了与西班牙的合作条约，以回应马德里决定支持其区域竞争对手摩洛哥的西撒哈拉自治计划。

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