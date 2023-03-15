布林肯访埃塞俄比亚和尼日尔： 呼吁和平 对抗中俄影响力

美国/埃塞俄比亚

美国国务卿安东尼-布林肯周三（3月15日）在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴呼吁在该国北部提格雷正在进行的和平进程中 "扎下根来"，布林肯此次非洲之行旨在与历史盟友重新建立已疏远的关系，同时对抗日益增长的中国和俄罗斯在该地区的影响力。

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布林肯是自2020年11月以及埃塞俄比亚联邦政府与提格雷地区反叛当局之间的战争开始以来访问埃塞俄比亚的最高级别美国官员，这场战争以11月2日在南非比勒陀利亚签署的和平协议而结束。

法新社报道，布林肯与埃塞俄比亚副总理德梅克-梅康宁会晤前说，"有很多事情要做。最重要的可能是使正在该国北部扎根的和平扎根"，他还强调了 "加强美国和埃塞俄比亚之间关系的目标"。

布林肯也会见了自2018年以来担任埃塞俄比亚总理的阿比-艾哈迈德。阿比在推特上说，"我们进行了深入的讨论"，并 "同意加强我们国家之间长期的双边关系，承诺建立伙伴关系"。埃塞俄比亚自2022年1月以来，由于冲突被排除在美国对某些非洲国家的出口免税倡议Agoa之外，这曾让亚的斯亚贝巴极大不满，

外交人士说，尽管比勒陀利亚协议是在非洲联盟（非盟）的主持下谈判和签署的，但美国及其在该地区的特使迈克-哈默在交战双方斡旋中发挥了关键作用。

美国负责非洲事务的助理国务卿莫利-菲在华盛顿警告说，美国与埃塞俄比亚的关系还没有准备好 "恢复正常"。如果埃塞俄比亚想让与华盛顿的关系 "回到正轨"，政府必须采取措施，"打破困扰该国的种族政治暴力循环"。据法新社报道，提格雷的战斗已经停止，埃塞俄比亚的其他地区仍然是血腥冲突的现场，这些冲突往往与阿比的政府下恢复的身份和土地要求有关。

虽然确切的死亡人数难以评估，但美国估计，在提格雷两年的冲突中，约有50万人死亡，比俄罗斯入侵乌克兰以来的死亡人数还要多，而俄罗斯入侵乌克兰的事件正垄断着媒体的关注。非盟非洲之角问题特使奥卢塞贡-奥巴桑乔在1月中旬称有多达60万人被杀。

布林肯的访问此次非洲行在拜登总统努力对抗中国和俄罗斯在非洲大陆日益增长的影响力的背景下展开的。莫斯科目前正在非洲，特别是在埃塞俄比亚开展密集的外交攻势，以赢得非洲国家的支持，并说服他们不要支持西方的制裁努力。另一方面，中国继续通过本质上的商业关系在非洲建立其影响力，而没有尊重人权的压力。

在埃塞俄比亚之后，布林肯将于周四前往尼日尔。美国副总统卡马拉-哈里斯将从3月底开始跟随他出访非洲大陆，访问加纳、坦桑尼亚和赞比亚。

布林肯此行将是拜登行政当局高层官员今年对非洲的第四次高调访问。财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)、美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德(Linda Thomas-Greenfield)和第一夫人吉尔·拜登(Jill Biden)都在今年访问了非洲。

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