非洲2023矿业投资盛会见闻

RFI采访/非洲经济

在南非的立法首都开普敦（Le Cap），一年一度的非洲矿业投资盛会（Investing in Africa Mining Indaba）是当今世界规模最大的矿业国际投资会议。本台法广（RFI）«非洲经济»专栏节目（Chronique Afrique Economie）于近日接连刊出由南非通讯员在今年02月06日至09日期间采集到的2023年[非洲矿业投资盛会]（Investing in Africa Mining Indaba 2023）上的部分录音片段。其中在本周一播出的第4集节目内容触及美国和中国，以及仍在形成之中的非洲大陆自由贸易区（Zlecaf）。另外，下一届投资非洲国际矿业盛会的举办日期已被确定在2024年02月05日至08日。

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本台法广（RFI）法文网«非洲经济»（Chronique Afrique Economie）专栏在2023年03月13日星期一上网的节目中刊出南非通讯员克莱尔（Claire Bargelès）发回的五集系列采访之四。话题有关上个月在开普敦（Le Cap）举行的2023年[非洲矿业投资盛会]（Investing in Africa Mining Indaba 2023）的情况。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie 法广«非洲经济»专栏 © FMM - RFI

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Mining Indaba: produire des batteries en RDC et en Zambie pour valoriser localement les minerais （4/5）]。换做中文可被译作：[采矿大会：在刚果（金）和赞比亚生产电池让矿物在原产地增值（4/5）]。下面是简介以供分享。

--非洲资源大国已不再仅满足于出口原材料-

本台法广RFI«非洲经济»专栏(Chronique Afrique Economie)的这篇法文报道首先指出，非洲大陆的关键矿物有刚果民主共和国和赞比亚所拥有的、生产电动汽车电池所需的重要金属。上述两国已不再只是满足于出口其矿物。它们已经签订了正在付诸实现的项目。

--非洲资源大国刚果(金)和赞比亚签约结盟-

全球有超过70%的钴产量和锂资源尚未开发，还有锰矿、镍矿和铜矿。刚果和赞比亚地区拥有众多生产电动汽车电池的元素。金沙萨（Kinshasa）和卢萨卡（Lusaka）已于去年签署了一项协议，将在刚果（金）的上加丹加省（Haut-Katanga）和赞比亚的铜带省（Copperbelt），设立一个跨边境的经济特区。

--刚果(金)女部长随总统访问美国签署协议-

刚果民主共和国矿业部长恩桑巴·卡兰巴伊·安托瓦妮特夫人（Mme Antoinette N'Samba Kalambayi）在采访中表示，她曾于2022年11月随同刚果（金）总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）一起前往美国，并在那里签署了一项协议，正在付诸实现。

--刚果(金)似已决定资金和技术应一起到位-

刚果矿业商会会长在采访中透露，第一阶段所需的资金将不仅包含设立经济特区所需的费用，还有前期研究的经费和式样的部分。有些类似一间将要制作电池配件初步模型的实验工厂。

RFI / Afrique Economie. 法广«非洲经济» © FMM - RFI Chronique

彭博新能源财经（BloombergNEF）对这一项目的评估基础是刚果（金）将可能制造出成本最低廉的电池。赞比亚矿业部长卡布斯韦（M.Paul Kabuswe）则提出，必须协调发展重要基础设施，包括公路、铁路，以及过关上的便利。

--非洲对正在构筑的大陆自由贸易区有期待-

本台法广RFI«非洲经济»专栏（Chronique Afrique Economie）的这篇报道最后提到，为了发展教育和科研，刚果(金)已在铜都卢本巴希（Lubumbashi）建立了一个非洲电池卓越中心 (CAEB-Centre Africain d’Excellence sur les batteries) 。

RFI Image / Afrique : la Zlecaf (la Zone de libre échange continentale) cherche à convaincre les investisseurs à Davos qu'elle est un marché d’avenir. (illustration) © Mounia Daoudi / RFI

尽管，其可行性研究还需确定这个项目的成本和成活力。但非洲机构已希望[大陆自由贸易区]（Zlecaf-Zone de libre échange continentale）将能发展其它此类跨国间合作。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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