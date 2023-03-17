乌克兰在肯尼亚加强舆论宣传

非洲艺术 / 俄乌冲突 – 肯尼亚和乌克兰两国艺术家加强合作，在内罗毕街头以壁画形式提高人们对乌克兰冲突的认识。乌克兰外交机构和文化单位正一起推动着这个双边交流项目。

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东非国家肯尼亚（Kenya），中文也被译作肯亚。在乌克兰公共文化单位的倡议下，两国艺术界人士加强合作，旨在提高非洲舆论更好地认识乌克兰局势。本台法广RFI法文网03月17日周五在报导中指出，乌克兰驻内罗毕大使馆也是这一项目的合作方。

--肯尼亚首都的街头艺术-

本台法广(RFI)通讯员阿尔巴娜（Albane Thirouard）发自内罗毕（Nairobi）的消息描述说，在肯尼亚首都的市中心，艺术家们用了一个星期的时间，绘制了三幅色彩缤纷的壁画。它们各自传递着不同的信息。左边的儿童代表着未来的新生代，他们将尊重各国的自由。中间的一幅壁画象征着肯尼亚和乌克兰相互帮助。右边的一幅壁画则描绘了双方的商贸交往。

RFI Image Archive / Afrique : à Nairobi, un projet de street-art pour renforcer la coopération entre artistes Kényans et Ukrainiens et sensibiliser sur le conflit en Ukraine. Ici, un paysage à la capitale kenyane. (illustration) RFI

这一活动的乌克兰女协调人没有隐藏其中的政治目标。她说，想法是要鼓励对话。

--乌克兰目标是鼓励对话-

在内罗毕的一名政治分析家迪斯马斯·莫库阿（Dismas Mokua）在接受本台法广通讯员采访时表示，在乌克兰与俄罗斯的冲突一开始，肯尼亚马上就在联合国安理会的投票中支持乌克兰。这是内罗毕当局就这一冲突所传递出的清晰信息。肯尼亚的精英和中产阶级，绝大部分是站在这一立场。一些人甚至认为，俄罗斯不应入侵乌克兰。大部分肯尼亚人对这一冲突是了解的。。。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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