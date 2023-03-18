刚果(金):欧盟援助运抵北基伍

非洲维和 / 欧盟援助

在非洲的刚果民主共和国（RD Congo），其东部的北基伍省(Nord-Kivu)由于旷日持久的武装冲突，在过去一年造成近80万民众流离失所。那里不仅是联合国维和行动的焦点地区，也成为欧盟人道援助的关注重点。本台法广（RFI）女特派记者在省城戈马（Goma）见证了自欧洲国家发出的急救物资援助由专机运抵。冒雨卸载的35吨紧急物资中，很多是为了对抗正在当地难民营中流行的霍乱疫情（choléra）。

广告 继续浏览后续

综合本台法广（RFI）法文网在过去24小时里的两则报道，位于刚果民主共和国东部的北基伍省(Nord-Kivu)正处于严重的人道危机之中。当地的反叛武装经过一年的征战后，现已攻克了一部分地区。人道机构认为，这一冲突造成了近80万民众被迫逃离家园，其中有30万人目前聚集在戈马（Goma）地区。而霍乱（choléra）正在那里的难民营中流行。

RFI Image / Un camp de déplacés à Goma, en RDC, le 17 mars 2023. © RFI/Paulina Zidi

--欧盟在一周内已有两批急救物资运抵戈马-

据本台法广（RFI）法文网介绍，03月17日星期五，一架装载着35吨欧盟紧急救援物资的飞机自丹麦飞抵戈马城（Goma）。这也是一周内当地接收的第二批欧盟救援物资。于一周前的03月10日运抵的首批物资中，有15吨属于联合国儿童基金会（Unicef）。

RFI Image / RD Congo : 35 tonnes d’aide humanitaire de l’UE arrivent à Goma. Ici, l'avion chargé d'aide humanitaire est arrivé à Goma le vendredi 17 mars 2023, au matin. © Paulina Zidi / RFI

本台法广（RFI）特派记者宝琳娜（Paulina Zidi）发自戈马城（Goma）的消息说，运载着35吨欧盟紧急救援物资的专机在周五飞抵时，略有晚点。在运输机机身下方，不同的非政府组织和人道机构均到场协调卸载。这是一架满载的波音647巨型运输机（gros porteur）。所运输的主要为医疗物资，用于对抗营养不良和庇护设备。一名机组人员表示，他们仅有4到6个小时。

--刚果(金)北基伍省的公路运输几乎被切断-

在停机坪上，现场的人道主义人士都对在戈马（Goma）建立这个空中桥梁感到高兴。因为，这座城市的后勤给养现已十分复杂。多条道路已遭切断，物资需要经过卢旺达（Rwanda）中转。联合国儿童基金会(Unicef)的一名后勤人员表示，如果一切都是通过船只航运，那需等待数月之久。在上周运抵的首架飞机里，联合国儿童基金会(Unicef)接收了15吨物资。

Un Boeing 767 chargé de 35 tonnes d’aide humanitaire a décollé jeudi 16 mars du Danemark et doit arriver vendredi 17 mars dans la matinée au Nord-Kivu, en RDC. © RFI/Paulina Zidi

联合国难民署(HCR)的一名负责人也在现场。他表示，这批援助属于急需物资。面对人道危机，反应迅速必不可缺。联合国难民署到场接收数吨被毯，并将迅速地被分发到难民营之中。

--人道团体冒雨卸载专机里的紧急救援物资-

本台法广（RFI）法文网报道提到，北基伍省城戈马（Goma）气温凉爽，气候变化莫测。人道主义组织周五冒雨为这架运输紧急救援物资的专机卸载。在当地的难民营里，每天都有新的逃难者自交战区抵达。北基伍省一年间有近80万人流离失所。目前，戈马（Goma）地区有近30万逃难者。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅