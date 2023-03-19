尼日利亚:2023年地方选举紧张

非洲政治/2023年选举

非洲人口第一大国尼日利亚于本周六举行了新一届地方选举，涉及28名州长和900多位地方上的民选代表。本台法广（RFI）法文网报道说，低投票率和出现暴力为这一选举的特征。该国媒体报道说有20多人死亡。尼日利亚在三周前的02月25日举行了2023年总统选举。候任总统博拉·蒂努布（Bola Tinubu）预计将于两个月后的05月29日宣誓就职。

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综合本台法广（RFI）法文网2023年03月19日星期天上网的两篇报道，尼日利亚于昨天周六（2023年03月18日）举行了地方选举。尼日利亚全国有许多地方出现了暴力事件。周六的投票活动在动荡的气氛中结束。

--拉各斯社区间紧张关系加剧-

本台法广（RFI）通讯员莉莎（Liza Fabbian）周日下午自尼日利亚经济中心拉各斯（Lagos）发来消息说，由于后勤问题和暴力，许多未能在昨天周六开门的投票站，周日继续开展投票活动。

--拉各斯选民们投票取向难测-

在社交媒体上，许多尼日利亚人谴责拉各斯的社区间紧张加剧。拉各斯被认为是新当选总统博拉·蒂努布（Bola Tinubu）的地盘。但在三周前的投票中，当地却是工党（Parti travailliste）候选人彼得·奥比（Peter Obi）领先。后者于周六晚发了一条推文（tweet），对在本次地方选举中死难者的家属们表示哀悼。他表达了悲哀之情。

RFI Image Archive / Nigéria - Élection 2023: Labour Party's Presidential Candidate Peter Obi (L.) shakes hands with Bola Ahmed Tinubu, right, presidential candidate of the All Progressives Congress, Nigeria ruling party, before signing an electoral peace accord in Abuja, Feb 22, three days before the elections. (illustration) AP - Bayo Omoboriowo / RFI Image Archive

--尼日利亚地方选举出现暴力-

当地媒体说，尼日利亚全国有20多人被杀。有人死于投票站遇袭，另有人死于警察和袭击者之间的枪战。在东南部的埃邦伊州（Ebonyi），人民民主党(PDP-Parti démocratique populaire )有一位代表因伤重不治身亡。在临近的阿南布拉州（Anambra）有16名选举工作人员受伤。

--尼日利亚媒体工作者有苦楚-

在拉各斯，国际媒体中心 (ICP-Centre international de la presse) 坚定谴责在尼日利亚各地发生的袭击记者的行为。这一机构在02月25日总统选举后，曾呼吁警方和各政党采取措施，保护记者。新的事件尤其让媒体人感到担忧。

RFI Carte Archive / Afrique : Nigéria, la capitale fédérale est Abuja. Ici, une carte du Nigeria. (illustration) 非洲国家：尼日利亚，首都阿布贾。 RFI Carte Archive

本台法广（RFI）法文网报道指出，阿布贾民主和发展中心（Centre pour la démocratie et le développement d'Abuja）派出了1500观察员赴尼日利亚全国各地。这一机构称赞后勤在本次投票中有改善，但对某些州的贿选和恐吓表示遗憾。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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