尼日利亚:2023年地方选举紧张
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非洲人口第一大国尼日利亚于本周六举行了新一届地方选举，涉及28名州长和900多位地方上的民选代表。本台法广（RFI）法文网报道说，低投票率和出现暴力为这一选举的特征。该国媒体报道说有20多人死亡。尼日利亚在三周前的02月25日举行了2023年总统选举。候任总统博拉·蒂努布（Bola Tinubu）预计将于两个月后的05月29日宣誓就职。
综合本台法广（RFI）法文网2023年03月19日星期天上网的两篇报道，尼日利亚于昨天周六（2023年03月18日）举行了地方选举。尼日利亚全国有许多地方出现了暴力事件。周六的投票活动在动荡的气氛中结束。
--拉各斯社区间紧张关系加剧-
本台法广（RFI）通讯员莉莎（Liza Fabbian）周日下午自尼日利亚经济中心拉各斯（Lagos）发来消息说，由于后勤问题和暴力，许多未能在昨天周六开门的投票站，周日继续开展投票活动。
--拉各斯选民们投票取向难测-
在社交媒体上，许多尼日利亚人谴责拉各斯的社区间紧张加剧。拉各斯被认为是新当选总统博拉·蒂努布（Bola Tinubu）的地盘。但在三周前的投票中，当地却是工党（Parti travailliste）候选人彼得·奥比（Peter Obi）领先。后者于周六晚发了一条推文（tweet），对在本次地方选举中死难者的家属们表示哀悼。他表达了悲哀之情。
--尼日利亚地方选举出现暴力-
当地媒体说，尼日利亚全国有20多人被杀。有人死于投票站遇袭，另有人死于警察和袭击者之间的枪战。在东南部的埃邦伊州（Ebonyi），人民民主党(PDP-Parti démocratique populaire )有一位代表因伤重不治身亡。在临近的阿南布拉州（Anambra）有16名选举工作人员受伤。
--尼日利亚媒体工作者有苦楚-
在拉各斯，国际媒体中心 (ICP-Centre international de la presse) 坚定谴责在尼日利亚各地发生的袭击记者的行为。这一机构在02月25日总统选举后，曾呼吁警方和各政党采取措施，保护记者。新的事件尤其让媒体人感到担忧。
本台法广（RFI）法文网报道指出，阿布贾民主和发展中心（Centre pour la démocratie et le développement d'Abuja）派出了1500观察员赴尼日利亚全国各地。这一机构称赞后勤在本次投票中有改善，但对某些州的贿选和恐吓表示遗憾。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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