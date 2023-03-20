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法国记者奥利维尔-杜波依斯在马里被圣战联盟 "支持伊斯兰教和穆斯林集团"（GSIM）绑架近两年后，于周一自由抵达尼亚美机场。与杜波依斯一同获释的美国人道主义活动家伍德克也一同获得自由，抵达尼日尔尼亚美国际机场。

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据法新社记者现场报道指出，法国记者奥利维尔-杜波依斯表示，"我感到很累，但我很好。"他说， "对我来说，能够来到这里，获得自由的喜悦是巨大的，我想向尼日尔在这项微妙任务中的专业表示敬意，并向法国和所有允许我今天来能够来到这里的人表示敬意。"

2016年10月在尼日尔被绑架的美国人道主义者杰弗里-伍德克一同也被释放。他拄着拐杖，头发花白，与奥利维尔-杜波依斯一起出现在众多记者面前。

据尼日尔内政部长哈马杜-苏雷周一在机场说，"这二位人质在被移交给法国和美国当局之前，曾获得尼日尔当局关怀，他们安然无恙。"

法国48岁的自由记者奥利维尔-杜波依斯（Olivier Dubois）于2021年4月8日在马里北部的加奥被萨赫勒地区的主要圣战联盟GSIM绑架，该联盟与基地组织有关。杜波伊斯为《解放报》、《观点报》和《非洲青年报》工作，2015年被绑架前就一直在马里生活和工作。

他本人于2021年5月5日在社交网络上发布了一段视频，报告自己被绑架。

消息没有提及上述两名人质获释的细节情况。

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