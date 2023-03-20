中非共和国:数名中国人遭残杀

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非洲 – 据本台法广（RFI）法文网报导，有9位中国公民在当地时间昨天（2023年03月19号星期日）的这一袭击事件中死亡。事发地点位于距离中非共和国首都班吉（Bangui，中文也有译作班基）东北大约400公里的城镇班巴里（Bambari）附近。

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据本台法广（RFI）法文网报导，有9位中国公民在当地时间昨天（2023年03月19号星期日）的这一袭击事件中死亡。事发地点位于距离中非共和国首都班吉（Bangui，中文也有译作班基）东北大约400公里的城镇班巴里（Bambari）附近。

--当地民众描述案发现场情形-

同一消息报导说，在距离班巴里（Bambari）25公里的一座村庄Chingbolo，一家矿企Gold Coast Group 在那里有一片采矿区。武装人员于周日凌晨发动袭击。当地的部分居民说，他们听到了枪声。

RFI Image Archive / RCA : le village de Chingbolo, près de Bambari, à environ 400 kilomètres au nord-est de Bangui, dans le centre du pays. Ici, Préfecture de Bambari dont le bâtiment abrite aussi la Cour d’appel, une photo prise en 2019. (illustration) © RFI / Pierre Pinto

其中一人在接受本台法广（RFI）法语记者塞巴斯蒂安（Sébastien NEMETH）采访时做出如下叙述：“从早上4点钟起，人们听到武器的爆炸声。这是反叛武装CPC在袭击前来采矿的中国人。他们抢劫了中国人的机器和住所。"

--地方首长证实发生袭击事件-

中非共和国班巴里（Bambari）的市长现已证实了这一袭击。他也说是反叛武装CPC发起攻击。他还断言，只有反叛武装会发起这样的行动。当地消息还说，事发后，警察、宪兵和在当地的俄罗斯雇佣军都来到了事发现场。遇害中国人的尸体在当天就被送往首都班吉（Bangui）的友好医院（Hôpital de l’Amitié à Bangui）。

RFI Image Archive / RCA : 9 Chinois tués dans l'attaque d'un site minier près de Bambari. Le maire de Bambari a pointe du doigt sur les rebelles CPC. Ici, la mairie de Bambari en RCA. (illustration) RFI / Pierre Pinto

本台法广（RFI）法文网报导还指出，中非共和国的反叛武装CPC坚决否认是这一杀戮的肇事者。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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