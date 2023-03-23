非洲:马尔堡病毒坦桑尼亚现踪

非洲社会 / 公共卫生

非洲 – 马尔堡病毒(Virus Marburg)，中文也被译作“马堡”病毒或“青猴病”病毒。医学界认为，马尔堡病毒与埃博拉病毒（Ebola）都属于丝状病毒科（filovirus）。这是一种人畜共患的传染病。据本台法广（RFI）通讯员发自东非的消息，坦桑尼亚现已有多名确症感染马尔堡病毒的患者死亡。发病地区临近乌干达边境。世界卫生组织（OMS）称赞多多马当局（DODOMA）对出现疫情迅速做出反应。

广告 继续浏览后续

RFI Image Archive / La Tanzanie a annoncé, mardi 21 mars 2023, la mort de cinq personnes des suites du virus Marburg. Cent soixante et un cas contacts ont été identifiés et font l’objet d'une surveillance. (illustration). © CDC - Dr. Frederick Murphy / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网报道，非洲国家坦桑尼亚现已证实，其境内首次出现了多名感染马尔堡病毒的患者。在位于该国西北部、与乌干达边境接壤的卡盖拉地区（Kagera），已有至少五人死于这种病毒。坦桑尼亚卫生部保证，会竭尽全力控制疫情蔓延。

--首批疑似病例出现于上个星期-

本台法广（RFI）通讯员弗洛朗丝（Florence Morice）2023年03月22日星期三发自东非地区的消息说，坦桑尼亚有两个村庄（Bulinda）和 （Butayibega）于上周通报了首批似乎感染马尔堡病毒的患者。所有的病人都表现出了与感染马尔堡病毒相类似的症状：发烧、呕吐、出血，以及肾功能衰竭。

--马尔堡病毒与埃博拉病毒同科-

坦桑尼亚卫生部在对病样开展分析后宣布，确认患者们为感染了马尔堡病毒。首批8名患者中，有5人死亡，另有3人住入了医院。

RFI Carte Archive / Afrique : Tanzanie. 非洲：坦桑尼亚 RFI Carte Archive

马尔堡病毒于上一世纪60年代，在德国被发现。这种病毒与埃博拉病毒属于同一科。传播的方式也一样，是通过血液或体液。世界卫生组织认为，这种病毒的致死率在24%到88%之间，目前还没有疫苗，或有针对性治疗手段。

--坦桑尼亚当局请民众不要恐慌-

坦桑尼亚卫生部长乌米·姆瓦利穆夫人（Mme Ummy Mwalimu）呼吁民众保持平静。她保证，一切都已就绪，以控制疫情的蔓延。现已确认了160多个病例，均已处于观察之中。

--坦桑尼亚邻国乌干达处于戒备-

本台法广（RFI）法文报道最后指出，临近坦桑尼亚卡盖拉地区（Kagera）的乌干达，现已处于警戒状态。世界卫生组织（OMS）称赞坦桑尼亚当局面对出现疫情反应迅速，与前总统马古富利（John Magufuli，1959-2021）当政时代不同。后者否认坦桑尼亚境内曾出现Covid-19病例，拒绝与世界卫生组织（OMS）合作。

RFI Dessin / Tanzanie : l’ex-président （John Magufuli，1959-2021）avait nié la présence du Covid-19 dans le pays et refusait de coopérer avec l’Organisation mondiale de la santé. (illustration) © FMM - RFI

据介绍，坦桑尼亚前总统约翰·马古富利（John Magufuli，1959-2021）于2021年03月在任内因病去世。另外，在与坦桑尼亚毗邻的乌干达，该国于2017年曾发现马尔堡病毒的踪迹。

--西非近几年多次现马尔堡病毒-

最近几年，西非地区曾多次发现马尔堡病毒。2021年在几内亚，2022年在加纳，2023年元月和二月在赤道几内亚。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅