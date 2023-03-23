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非洲:马尔堡病毒坦桑尼亚现踪

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RFI Image Archive / Afrique : La Tanzanie confirme cinq morts du virus de Marburg dans le pays, le mardi 21.03.2023. Ici, le scientifique fait le point sur ce qu’il faut savoir de ce virus cousin d’Ebola et particulièrement dangereux pour l’homme. (illustration) 公共卫生 / 非洲:马尔堡病毒在坦桑尼亚现踪。(存档图片)
RFI Image Archive / Afrique : La Tanzanie confirme cinq morts du virus de Marburg dans le pays, le mardi 21.03.2023. Ici, le scientifique fait le point sur ce qu’il faut savoir de ce virus cousin d’Ebola et particulièrement dangereux pour l’homme. (illustration) 公共卫生 / 非洲:马尔堡病毒在坦桑尼亚现踪。(存档图片) © Centers for Disease Control and Prevention / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
9 分钟

非洲 – 马尔堡病毒(Virus Marburg)，中文也被译作“马堡”病毒或“青猴病”病毒。医学界认为，马尔堡病毒与埃博拉病毒（Ebola）都属于丝状病毒科（filovirus）。这是一种人畜共患的传染病。据本台法广（RFI）通讯员发自东非的消息，坦桑尼亚现已有多名确症感染马尔堡病毒的患者死亡。发病地区临近乌干达边境。世界卫生组织（OMS）称赞多多马当局（DODOMA）对出现疫情迅速做出反应。

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Image RFI - CDC - Marburg virus
RFI Image Archive / La Tanzanie a annoncé, mardi 21 mars 2023, la mort de cinq personnes des suites du virus Marburg. Cent soixante et un cas contacts ont été identifiés et font l’objet d'une surveillance. (illustration). © CDC - Dr. Frederick Murphy / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网报道，非洲国家坦桑尼亚现已证实，其境内首次出现了多名感染马尔堡病毒的患者。在位于该国西北部、与乌干达边境接壤的卡盖拉地区（Kagera），已有至少五人死于这种病毒。坦桑尼亚卫生部保证，会竭尽全力控制疫情蔓延。

--首批疑似病例出现于上个星期-

本台法广（RFI）通讯员弗洛朗丝（Florence Morice）2023年03月22日星期三发自东非地区的消息说，坦桑尼亚有两个村庄（Bulinda）和 （Butayibega）于上周通报了首批似乎感染马尔堡病毒的患者。所有的病人都表现出了与感染马尔堡病毒相类似的症状：发烧、呕吐、出血，以及肾功能衰竭。

--马尔堡病毒与埃博拉病毒同科-

坦桑尼亚卫生部在对病样开展分析后宣布，确认患者们为感染了马尔堡病毒。首批8名患者中，有5人死亡，另有3人住入了医院。

Image RFI - La Tanzanie
RFI Carte Archive / Afrique : Tanzanie. 非洲：坦桑尼亚 RFI Carte Archive

 

 

马尔堡病毒于上一世纪60年代，在德国被发现。这种病毒与埃博拉病毒属于同一科。传播的方式也一样，是通过血液或体液。世界卫生组织认为，这种病毒的致死率在24%到88%之间，目前还没有疫苗，或有针对性治疗手段。

--坦桑尼亚当局请民众不要恐慌-

坦桑尼亚卫生部长乌米·姆瓦利穆夫人（Mme Ummy Mwalimu）呼吁民众保持平静。她保证，一切都已就绪，以控制疫情的蔓延。现已确认了160多个病例，均已处于观察之中。

--坦桑尼亚邻国乌干达处于戒备-

本台法广（RFI）法文报道最后指出，临近坦桑尼亚卡盖拉地区（Kagera）的乌干达，现已处于警戒状态。世界卫生组织（OMS）称赞坦桑尼亚当局面对出现疫情反应迅速，与前总统马古富利（John Magufuli，1959-2021）当政时代不同。后者否认坦桑尼亚境内曾出现Covid-19病例，拒绝与世界卫生组织（OMS）合作。

Image RFI - Tanzanie - John Magufuli
RFI Dessin / Tanzanie : l’ex-président （John Magufuli，1959-2021）avait nié la présence du Covid-19 dans le pays et refusait de coopérer avec l’Organisation mondiale de la santé. (illustration) © FMM - RFI

据介绍，坦桑尼亚前总统约翰·马古富利（John Magufuli，1959-2021）于2021年03月在任内因病去世。另外，在与坦桑尼亚毗邻的乌干达，该国于2017年曾发现马尔堡病毒的踪迹。

--西非近几年多次现马尔堡病毒-

最近几年，西非地区曾多次发现马尔堡病毒。2021年在几内亚，2022年在加纳，2023年元月和二月在赤道几内亚。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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