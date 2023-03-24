肯尼亚收到首批乌克兰援助粮

非洲社会 / 粮食危机

非洲 – 首批来自乌克兰的粮食现已运抵肯尼亚。内罗毕当局对此表示称赞。这批援助粮食由欧洲多国出资，未来将在肯尼亚北部地区分发。

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本台法广（RFI）法文网报导说，来自乌克兰的首批2万5千吨小麦现已运抵肯尼亚。

RFI Image Archive / KENYA ：Débarquement de céréales sur le port de Mombasa (illustration). 存档图片/ 肯尼亚：首批乌克兰粮食运抵蒙巴萨港 © AP - Gideon Maundu / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）在东非通讯员周三Charlotte Simonart发回的消息，乌克兰谷物现已运抵东非国家肯尼亚港口蒙巴萨（Mombasa），这里也是该国第二大城市。这批小麦是乌克兰总统泽连斯基（Le président Zelensky）发起的，用于援助因乌克兰战事而处于粮食危机之中的非洲国家行动的一部分。

--俄罗斯方面在黑海登船检查-

这艘大船从乌克兰敖德萨港（Odessa）出发，走了一个多月，途经黑海的人道主义通道。船长表示，由于俄罗斯的检查，拖延了时间。他说：现在当通过黑海时，需为了检查而停船。他们到处查看是否装载了武器或其它东西。

--乌克兰当局展现国际责任感-

这批经联合国[世界粮食计划署]（WFP/PAM-Programme Alimentaire Mondial）发出的2万5千吨小麦由欧洲多国出资。

RFI Image Archive / Logo PAM - Programme Alimentaire Mondial 存档图片：世界粮食计划署 © PAM / RFI Image Archive

乌克兰驻肯尼亚大使Andrii Pravednyk表示，对此感到高兴。尽管，俄罗斯入侵乌克兰，基辅还是有能力发出了这批小麦给肯尼亚，保证世界的粮食安全。这不仅只是为了展现责任性，也是一种外交武器。借此，乌克兰向肯尼亚及非洲国家展示孰是孰非。

--肯尼亚副总统为乌克兰鼓掌-

乌克兰副总统称赞道，这太重要了。肯尼亚刚刚度过四个季度的雨量不足。有超过500万肯尼亚人正在忍饥挨饿。据介绍，这批来自乌克兰的小麦将在肯尼亚北部地区分发。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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