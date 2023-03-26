刚果(金):东部难民营抗击霍乱
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非洲 – 在刚果民主共和国（RD Congo）的东部地区，北基伍省(Nord-Kivu)正处于极其严重的人道危机之中。过去一年来，已有超过80万民众主要因与反叛武装有关的冲突而被迫流离失所。包括医生无疆界组织（MSF-Médecins sans frontières）和国际红十字会（CICR-Comité international de la Croix Rouge）在内非政府组织正在当地的难民营里对抗霍乱疫情。赴现场报道的本台法广（RFI）特派记者发回了她的部分实地采访录音片段。
据本台法广（RFI）法文网2023年03月26日星期天的报道，联合国认为，刚果民主共和国东部的反叛武装[3月23日运动]（M23）得到邻国卢旺达的支持，并已在北基伍省攻克了部分地区。在该省省府戈马（Goma）,各处的难民营现已人山人海，生活条件极其艰难。在地处连接戈马（Goma）和萨凯（Sake）交通要道的布伦戈（Bulengo），那里的难民营就是如此现状。当地现在拥挤着超10万之众的避难人。
人满为患的后果则是霍乱疫情的爆发。国际人道组织正在竭尽全力，避免疫情蔓延。
--难民营内设立了霍乱治疗中心-
本台法广（RFI）特派记者宝琳娜（Paulina Zidi）发自戈马城（Goma）的消息说，每天都有新的患者来到布伦戈（Bulengo）霍乱治疗中心。医生无疆界组织（MSF-Médecins sans frontières）的一名医生在采访中，介绍了当前的复杂情况。
医生说，当人们处于一种有越来越多重病患者抵达的状况时，再看到难民营里卫生条件的糟糕情形，人们真的不知道应该如何面对有如此之多的患者，爆发了大规模的腹泻。
--难民营中正开展加强消毒行动-
在医生旁边，有工作队在不断地为难民营消毒。他们不仅只是治疗中心里的护士，还有卫生员和健康宣传雇员都在提醒患者们要注意预防措施。人们都在竭尽全力以使预防措施得到遵守。
--净化行动覆盖发病患者生活区-
在卫生中心之外，消毒行动涵盖确症患者的生活区域。
一名正在进行消毒的红十字会（Croix-Rouge）工作人员接受采访说，他们是在进行“净化”，也可以说是“消毒”。他们净化一些敏感的区域，比如入口，可能会有过碰触。还有座位。坐过的人可能会留下废物，他们也净化椅子。
--难民营可能将有疫苗接种行动-
本台法广（RFI）法文网的这一报道最后指出，在布伦戈（Bulengo）难民营，目前还没有发起接种霍乱疫苗的行动。但在未来几周有可能。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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