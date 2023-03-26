刚果(金):东部难民营抗击霍乱

RFI特派记者报导

非洲 – 在刚果民主共和国（RD Congo）的东部地区，北基伍省(Nord-Kivu)正处于极其严重的人道危机之中。过去一年来，已有超过80万民众主要因与反叛武装有关的冲突而被迫流离失所。包括医生无疆界组织（MSF-Médecins sans frontières）和国际红十字会（CICR-Comité international de la Croix Rouge）在内非政府组织正在当地的难民营里对抗霍乱疫情。赴现场报道的本台法广（RFI）特派记者发回了她的部分实地采访录音片段。

广告 继续浏览后续

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

据本台法广（RFI）法文网2023年03月26日星期天的报道，联合国认为，刚果民主共和国东部的反叛武装[3月23日运动]（M23）得到邻国卢旺达的支持，并已在北基伍省攻克了部分地区。在该省省府戈马（Goma）,各处的难民营现已人山人海，生活条件极其艰难。在地处连接戈马（Goma）和萨凯（Sake）交通要道的布伦戈（Bulengo），那里的难民营就是如此现状。当地现在拥挤着超10万之众的避难人。

RFI Image / RD Congo : le camp de Bulengo près de Goma au Nord-Kivu abrite plus de 100 000 personnes. © Paulina Zidi / RFI

人满为患的后果则是霍乱疫情的爆发。国际人道组织正在竭尽全力，避免疫情蔓延。

--难民营内设立了霍乱治疗中心-

本台法广（RFI）特派记者宝琳娜（Paulina Zidi）发自戈马城（Goma）的消息说，每天都有新的患者来到布伦戈（Bulengo）霍乱治疗中心。医生无疆界组织（MSF-Médecins sans frontières）的一名医生在采访中，介绍了当前的复杂情况。

RFI Image / RD Congo : le camp de Bulengo près de Goma au Nord-Kivu abrite plus de 100 000 personnes. © Paulina Zidi / RFI

医生说，当人们处于一种有越来越多重病患者抵达的状况时，再看到难民营里卫生条件的糟糕情形，人们真的不知道应该如何面对有如此之多的患者，爆发了大规模的腹泻。

--难民营中正开展加强消毒行动-

在医生旁边，有工作队在不断地为难民营消毒。他们不仅只是治疗中心里的护士，还有卫生员和健康宣传雇员都在提醒患者们要注意预防措施。人们都在竭尽全力以使预防措施得到遵守。

--净化行动覆盖发病患者生活区-

在卫生中心之外，消毒行动涵盖确症患者的生活区域。

RFI Image / RD Congo : la lutte contre le choléra s'organise dans le camp de déplacés de Bulengo. Ici, Yamine désinfecte la tente d’une famille touchée par le choléra, dans le camp de déplacés de Bulengo, Goma, Nord-Kivu, le 17 mars 2023. © RFI/Paulina Zidi

一名正在进行消毒的红十字会（Croix-Rouge）工作人员接受采访说，他们是在进行“净化”，也可以说是“消毒”。他们净化一些敏感的区域，比如入口，可能会有过碰触。还有座位。坐过的人可能会留下废物，他们也净化椅子。

--难民营可能将有疫苗接种行动-

本台法广（RFI）法文网的这一报道最后指出，在布伦戈（Bulengo）难民营，目前还没有发起接种霍乱疫苗的行动。但在未来几周有可能。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅