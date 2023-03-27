法意声援突尼斯以对难民悲剧

地中海水域人道危机

北非 – 在北非，自2023年以来，从突尼斯出发，穿越地中海进入欧洲意大利的非法移民人数大增。与此同时，沉船事故也显著增加。突尼斯海岸警卫队于03月26日星期天通报了三起海难事故，至少29人被淹死。面对发生在地中海水域里的人道危机加剧，巴黎和罗马正在寻求国际货币基金组织（FMI）帮助突尼斯改善经济状况。

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RFI Carte : Lampedusa est une île italienne d'une superficie de 20,2 km2 peuplée de 6 299 habitants. Elle est située entre l'île de Malte et la Tunisie. Ici, île de Lampedusa en Méditerranée (Italie). RFI - Marc Verney

综合本台法广（RFI）法文网在过去24小时里的两则报导，2023年第一季度尚未结束，抵达意大利的人数同比增幅高达226%。据联合国难民署的数据，意大利从今年元月1日至03月19日已接纳了近2万2千5百人。如此人道压力一直延伸至欧盟，尤其是意大利和法国，这两大突尼斯的合作伙伴。

RFI Photo / La Méditerranée : dans un communiqué des garde-côtes tunisiens du dimanche 26 mars 2023, une patrouille a retrouvé 8 noyés au large de Mahdia, une bande de mer entre la Tunisie et l'île italienne de Lampedusa sur la côte est, et secouru 11 personnes. Ici, les 6000 habitants de Lampedusa vivent essentiellement du tourisme (70% des ressources). L’hiver, le bateau qui assure la liaison quotidienne avec la Sicile reste parfois des jours à quai et l’île s’isole davantage. (illustration) RFI - Juliette Gheerbrant

突尼斯海岸警卫队于03月26日星期天在一份声明中，通报了三起海难事故。该国一艘捕鱼船在距离海岸线58公里的水域捞起了19具尸体。海岸警卫队的一艘巡逻艇在突尼斯和意大利之间的水域，找到了8具尸体，救起了11人。另有其它捕鱼船打捞到2具尸体。

--法意两国正携手帮助突尼斯-

本台法广（RFI）法文网2023年03月27日星期一报导说，面对当前的窘境，巴黎和罗马正在帮助突尼斯以获得国际货币基金组织（FMI）的一笔贷款，以避免突尼斯经济崩溃，导致出现移民潮涌向欧洲的风险。这笔金额19亿美元的贷款，自2022年12月起，谈判进入了死胡同。

RFI Image Archive / Face à la pression migratoire, la France et l'Italie appellent à ce qu’un accord soit trouvé avec le FMI pour soutenir l’économie tunisienne. Ici, logo de FMI. (illustration) © RFI

另据本台法广（RFI）通讯员莉莉娅（Lilia Blaise）周日发自突尼斯（Tunis）的消息，欧盟经济专员、意大利人保罗·真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)预计周一前往突尼斯访问，并会晤突尼斯总统赛义德（Président Kaïs Saïed）讨论该国政府打算开展的社会经济改革及可能予以的金融协助行动。

--法国鼓励突尼斯的社经改革-

法国驻突尼斯大使告诉该国通讯社（TAP），巴黎准备在今、明两年支持突尼斯的金融需要。有一笔2亿5千万欧元的拨款正在等待启封。巴黎也在动员其他捐助方支持突尼斯的经济，条件是突尼斯政府实施为获得国际货币基金组织贷款所做出的改革承诺。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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