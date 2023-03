法意声援突尼斯以对难民悲剧

RFI Photo / La Méditerranée : dans un communiqué des garde-côtes tunisiens du dimanche 26 mars 2023, une patrouille a retrouvé 8 noyés au large de Mahdia, une bande de mer entre la Tunisie et l'île italienne de Lampedusa sur la côte est, et secouru 11 personnes. Ici, les 6000 habitants de Lampedusa vivent essentiellement du tourisme (70% des ressources). L’hiver, le bateau qui assure la liaison quotidienne avec la Sicile reste parfois des jours à quai et l’île s’isole davantage. (illustration)

RFI - Juliette Gheerbrant