南非不满欧盟进口橙安全措施

RFI原材/食品安全

欧盟食品安全措施 – 南非是世界第二水果出口国，而欧盟则是他们的最大出口市场。为了对抗水果中的一种害虫，欧盟自去年七月起对某些出口橙子的国家执行新规范。这些国家主要是在非洲。南非的柑橘种植者认为这一措施不公正，而且在执行上过于复杂。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于周四早上发布上网的最新话题。

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本台法广（RFI）法文网2023年03月30日星期四在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出位于非洲大陆南部的通讯员克莱尔（Claire Bargelès）自约翰内斯堡（Johannesburg）发来的一篇最新报道。南非的柑橘种植者依旧反对布鲁塞尔实施的食品安全措施，但欧盟是他们的最大出口市场。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Bras de fer entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud sur les oranges]。换做中文可被译作[欧盟与南非正因为橙子在拗手劲]。下面是简介以供分享。

--欧盟新措施针对一种蝴蝶卵-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先提到，为了能够在欧洲市场上销售，从今起南非橙农必须遵守延长冷处理至20天。这一措施旨在避免一种小昆虫的蔓延。一种名叫假鳕蛾（faux carpocapse）的蝴蝶，会把它的卵产在非洲的柑橘上。其幼虫之后能够渗入水果内。这样的水果不可食用。

RFI Image Archive / EFSA -Agence européenne de sécurité alimentaire. Ici, logo d'EFSA. (illustration) © EFSA

布鲁塞尔根据[欧洲食品安全当局]（EFSA-Autorité Européenne de la Sécurité des Aliments）的一项研究结论，捍卫所采取的新预防措施。这也是为了跟进全球第一大柑橘出口国西班牙所表达的担忧，避免这种寄生虫在其境内蔓延。但南非的柑橘种植者认为，欧盟新措施过于严厉，并具有歧视性。他们认为，当地现有的规程就足以消除风险。业内的工会组织则指出，这不仅会带来额外成本，还有该国基础设施的落后问题。

--南非与欧盟谈判陷入死胡同-

在距离新的出口季还有数周之际，担忧也在加剧。柑橘名列为比勒陀利亚创汇最多的出口农产品，并在全国雇佣工人近12万。

RFI Image Archive / OMC-Organisation mondiale du commerce. Ici, logo d'OMC. (illustration) © OMC / RFI Image Archive

南非于去年就这一分歧向世界贸易组织（OMC-Organisation Mondiale du Commerce）提出申诉，但未能达成和解。谈判目前处于僵局。

--欧盟外交事务主管感到遗憾-

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利（Josep Borrell）在今年年初访问南非时，也曾对双方在此问题未能达成一致，再度表示遗憾。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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