世界银行行长访问尼日尔结束

非洲动态/世界银行

RFI Image Archive / Afrique : Le président du Groupe de la Banque mondiale (GBM) David Malpass, accompagné d’Ousmane Diagana, le vice-président du GBM pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, a clôturé ce 30 mars 2023 une visite de 48 heures au Niger axée sur le renforcement de la sécurité et de la paix, de la croissance économique inclusive durable. Ici, le logo de The World Bank (illustration) 存档图片/非洲：世界银行行长戴维∙马尔帕斯（David Malpass）于周四（2023年03月30日）结束对尼日尔的48小时访问。

非洲 – 担任世界银行（WB/BM）行长一职的美国人戴维∙马尔帕斯（David Malpass）已于周四（2023年03月30日）结束对尼日尔48小时的访问。

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RFI Carte Archive / Afrique: Niger. Ici, une carte du pays. 存档地图 / 非洲国家：尼日尔。 © RFI Carte - Biancarelli

据本台法广（RFI）法文网今天2023年03月31日星期五的最新报导，世界银行行长戴维∙马尔帕斯（David Malpass）已于昨天3月30日周四结束对非洲国家尼日尔为时48小时的访问活动。随行的要员有该行负责西非和中非地区的副行长。

据介绍，世界银行行长此行是为了加强这一地区的和平与安全，以及包容的可持续经济发展。就此，本台法广（RFI）通讯员穆萨(Moussa Kaka)自尼亚美（Niamey）发回了部分现场发言的录音片段。

RFI Image Archive / Le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, assistant à une conférence de presse lors de la réunion annuelle 2022 du Fonds monétaire international et du Groupe de la Banque mondiale, le 13 octobre 2022, à Washington. (illustration) AP - Patrick Semansky / RFI Image Archive

世界银行行长戴维∙马尔帕斯（David Malpass）说：“处于地缘动荡中的尼日尔面对一系列危机。但尼日尔挺住了，保持了弹性。付出了高昂的代价只是为了维护安全和稳定。所以，国际社会应展示团结互助。”

Afrique - Niger - Banque Mondiale - Géopolitique

NIGER _Enrobé Demande de production Nicolas Desk jour 2023.03.31 vendredi Afrique - la fin de la visite du Président BM au Niger Extrait C05/58 尼古拉

另外，随行的世界银行副行长奥斯曼·迪亚加纳（Ousmane Diagana）也表示，承认尼日尔在困难境况中所取得的进步。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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