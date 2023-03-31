非洲动态/世界银行
世界银行行长访问尼日尔结束
非洲 – 担任世界银行（WB/BM）行长一职的美国人戴维∙马尔帕斯（David Malpass）已于周四（2023年03月30日）结束对尼日尔48小时的访问。
据本台法广（RFI）法文网今天2023年03月31日星期五的最新报导，世界银行行长戴维∙马尔帕斯（David Malpass）已于昨天3月30日周四结束对非洲国家尼日尔为时48小时的访问活动。随行的要员有该行负责西非和中非地区的副行长。
据介绍，世界银行行长此行是为了加强这一地区的和平与安全，以及包容的可持续经济发展。就此，本台法广（RFI）通讯员穆萨(Moussa Kaka)自尼亚美（Niamey）发回了部分现场发言的录音片段。
世界银行行长戴维∙马尔帕斯（David Malpass）说：“处于地缘动荡中的尼日尔面对一系列危机。但尼日尔挺住了，保持了弹性。付出了高昂的代价只是为了维护安全和稳定。所以，国际社会应展示团结互助。”
Afrique - Niger - Banque Mondiale - Géopolitique
NIGER _Enrobé Demande de production Nicolas Desk jour 2023.03.31 vendredi Afrique - la fin de la visite du Président BM au Niger Extrait C05/58
尼古拉
另外，随行的世界银行副行长奥斯曼·迪亚加纳（Ousmane Diagana）也表示，承认尼日尔在困难境况中所取得的进步。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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