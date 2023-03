世界银行行长访问尼日尔结束

RFI Image Archive / Afrique : Le président du Groupe de la Banque mondiale (GBM) David Malpass, accompagné d’Ousmane Diagana, le vice-président du GBM pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, a clôturé ce 30 mars 2023 une visite de 48 heures au Niger axée sur le renforcement de la sécurité et de la paix, de la croissance économique inclusive durable. Ici, le logo de The World Bank (illustration) 存档图片/非洲:世界银行行长戴维∙马尔帕斯(David Malpass)于周四(2023年03月30日)结束对尼日尔的48小时访问。

© RFI Image Archive