法语世界:2023年的法语活动月

法语世界/N°024

RFI Image Archive / francophonie : la Cité internationale de la langue française ouvrira au public au château de Villers-Cotterêts en juin 2023. Ici, le Château de Villers-Cotterets future cité internationale de la langue française. (illustration) 法语世界：修造中的法语国际城预计将于2023年6月向公众开放。

国际 – 欢迎您进入法国国际广播电台RFI中文[法语世界]（Cultures Francophonie）专栏。本次节目回顾2023年三月，这个法语月内丰富多彩的各类文化教育活动。

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每年的3月份前后，法语圈在世界各地同庆法语活动月（Le mois de la francophonie）。这也是每年法语圈国际日和法语周活动的延伸。伴随着2023年03月31日的来临，本年度的法语活动月也即将落下帷幕。

-- 印度洋非洲岛国马达加斯加-

我们首先把目光投向非洲，这片法语未来之地。马达加斯加是一个位于印度洋中的非洲岛国。首都安塔那那利佛（Antananarivo）的法语考试是今年法语活动的一大亮点。据报，马达加斯加首都的法语（Delf/Dalf）考试中心，目前为全球之最。2022年接待了7700名考生。

RFI Image Archive / Afrique : Alliance française d’Antananarivo, le plus gros centre d’examen Delf/Dalf du mond. Ici, le siège de l'Alliance française à Madagascar. (illustration) alliancefr / RFI Image Archive

本台RFI法语[非洲报导]栏目于2023年03月18日刊出通讯员萨拉（Sarah Tétaud）发自安塔那那利佛（Antananarivo）的一个实地专访。现场报导了当地法语联盟（Alliance française）组织的一次法语考试。

在本台法广（RFI）通讯员进行实地采访的当天，看到考场内有1200名考生。其中有部分考生接受了现场采访。一名20岁的女大学生说，她考法语是为了出国留学。另一名20来岁的女大学生也表示，这是为了准备资料之需，为了提交法语国家里的一些大学。

在考场，本台RFI通讯员还遇到了一些高龄考生。一位50来岁的女士在接受采访时自我介绍说，她是一名中学教师。她参加法语考试是为了加工资和晋级。据介绍，当天的考生中，大学生超过了半数。马达加斯加的法语考试，还吸引到许多当地的公务员。一旦考试通过，他们可享有调整仕途的发展机会。

RFI Image Archive / Madagascar : l’examen « Delf / Dalf » de français attire pas mal de fonctionnaires, qui peuvent, en cas d’obtention du diplôme, bénéficier d’une modification dans leur avancement de carrière. Ici, une épreuve orale collective de l'examen Delf B2. Ce jour du mois de Mars 2023, 1200 candidats participent à l'examen organisé au sein de l'Alliance française d'Antananarivo. (illustration) © RFI/Sarah Tétaud

法国驻马达加斯加大使馆负责文化与合作事务的参赞Patrick Bosdure 当天也亲自前来监考。他接受了本台RFI通讯员的现场采访。他说：“赴法国留学的马达加斯加人通常都很成功。他们在法国高等教育体系中享有很好的声誉。他们提出的申请在很大程度上十分受欢迎。”

RFI - francophonie - Madagascar - examen

francophonie Nicolas 2023.03.31 v Episode 024 Reportage Madagascar Alliance française Son Patrick Bosdur Trad Extrait 1 RFI Sarah Tétaud 尼古拉

哪留学法国是否会在马达加斯加引发人才流失的问题？对此，法国驻马达加斯加使馆负责文化与合作事务的参赞明确地予以了否定。他解释说：“优先事项，显然是法国高等教育的吸引力，使得大部分考生得以前往法国学习，人文科学或纯科学。但尤其是，到法国后还要带着法式教育返回马达加斯加，开始职业生涯。这不是鼓励人才流失，既然他们应该返回。”

接受采访的这名法国外交官还特别指出，法语文凭并不意味着便于获得签证。这只是为了符合申请学校的需要。法国现在每年大约接受1000名来自马达加斯加的新留学生。

RFI Carte Archive / Asie sud-est : Présentation de la cuisine et de la culture vietnamiennes lors du Mois de la Francophonie 2023 en Malaisie. Cet événement annuel tenu dans un complexe commercial à Kuala Lumpur a vu la participation de la Belgique, de la France, de la Guinée, du Laos, de Maurice, du Maroc, de la Pologne, de la Roumanie, de l'Ukraine et du Vietnam. Ici, une carte de la Malaisie. (illustration) © FMM Carte

-- 马来西亚推介法语圈的美食-

在位于东南亚的马来西亚，2023年法语月始于03月10日。今年的活动内容之一是介绍法语国家的烹饪美食。这一活动的地点是在首都吉隆坡的一处商业中心。参加这一活动的国家，除法国之外，还有亚洲的越南和老挝、欧洲的比利时、乌克兰、波兰、罗马尼亚，及非洲国家：摩洛哥、几内亚、毛里求斯。据河内法语媒体的介绍，现场还有越南青年歌舞音乐的助兴。

--两岸三地在法语节期间同乐-

在东亚地区的中国北京，国际著名的网球女将李娜是2023年3月法语活动月的宣传大使。法语圈希望通过这个跨领域的活动，彰显法语语言和文化的多样性。活动范围囊括文化、体育和科技等领域。具体内容包括法语电影荟萃、2024年巴黎奥运会倒计时500天接力赛、及科学层面的交流。

RFI Image Archive / Li Na, joueuse de tennis chinoise, est désignée à assumer le titre de la marraine du 27e Mois de la francophonie (2023) en Chine. Ici, une photo d'archive de Li Na. （illustration) 存档图片/ 中国 ：国际著名的网球女将李娜是2023年3月法语活动月的宣传大使。 © RFI Archive

在海峡对岸的台北，在台湾法国文化协会、法国在台协会、瑞士商务办事处、加拿大驻台北贸易办事处、比利时台北办事处、卢森堡台北办事处、海地共和国使馆等机构的共同组办下，于3月初举行了[台湾法语月-法语国家小影展]活动。播放了6个国家精选的7部法语影片。

在香港和澳门，法国总领馆和当地的法语联盟一同组织法语圈同乐节活动。这也是当地近三年来，首次面对面地组织和庆祝法语圈节日。

-- 拉美国家借法语月促进和平-

另外，在拉丁美洲，哥伦比亚2023年法语月的主题是促进和平（Francophonie pour la Paix / Francofonia para la Paz）。这也是法语国家及地区国际组织（OIF）的任务之一。

Drapeau de la francophonie. © francophonie / RFI Image Archive

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第24个节目，介绍2023年法语月在世界各地的部分活动内容。

Sound RFI - Chronique cultures francophonie 31-03-2023 法语世界 Episode 024 le mois de la francophonie 2023

cultures francophonie 31-03-2023 法语世界 Episode 024 le mois de la francophonie 2023 尼古拉

感谢本台法广RFI音像资料室（Service Sonothèque）协助，和马达加斯加通讯员发回的实地采访录音片段，以及Mathieu的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在[法语世界]节目的下一集时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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