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堆在港口的西非棉花期待买家

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RFI Image Archive / Chronique Matières Premières : Depuis plusieurs mois le marché du coton tourne au ralenti faute d’acheteur. La demande est désormais si molle que la baisse de production annoncée en Inde n’a pas eu d’impact sur les prix. Ici, Coton fraîchement cueilli entre les mains d'un jeune ouvrier agricole, près de Sardargarh, Rajasthan, Inde. (illustration) RFI原材/堆在港口的西非棉花期待买家。
RFI Image Archive / Chronique Matières Premières : Depuis plusieurs mois le marché du coton tourne au ralenti faute d’acheteur. La demande est désormais si molle que la baisse de production annoncée en Inde n’a pas eu d’impact sur les prix. Ici, Coton fraîchement cueilli entre les mains d'un jeune ouvrier agricole, près de Sardargarh, Rajasthan, Inde. (illustration) RFI原材/堆在港口的西非棉花期待买家。 © Getty - David Clapp / RFI Image Archive
作者： 尼古拉
8 分钟

国际 – 棉花市场由于缺乏买家，在过去几个月里一直萎靡不振。需求实在太疲软，甚至连印度宣布减产都未能重振价格。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周三发布上网的话题内容。目前，全球棉花生产处于供大于求。业界不打算依赖中国立即去重燃市场的火焰。

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本台法广（RFI）法文网2023年03月29日星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道，分析了当前棉花市场不振的原因是由于供大于求。

Image RFI - Chronique des matières premières
RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Où sont passés les acheteurs de coton ?]。换做中文可被译作[棉花的买家到哪里去了？]。下面是简介以供分享。

--棉花通常是一年一收-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，据美国农业部（USDA）的最新报道，本棉花年的需求预估为1亿1千万包（Balles/Bales），比上一年少6百万包。但鉴于市场萎靡，需求可能还会减少。

--美国农业部预告行情-

法国的一位贸易商说，消费实在很糟糕。业内的另一名竞争对手补充说，大买家库存过多，几乎不下订单了。美国农业部（USDA）规划今年的贸易量将是近6年来的最低。对中国解封后的期待目前尚未出现。此外，中国自产棉花。所以不打算依赖中国立即去重燃市场的火焰。

--亚洲纺织业需求降低-

报道指出，孟加拉国是非洲棉花的主要买家，由于经济危机，进口大跌。其后果是，西非的棉花被堆压在港口。

Image RFI - bales - coton
RFI Image Archive / Matières Premières : Où sont passés les acheteurs de coton ? Ici, des balles de coton au Caire, en Égypte. (illustration) Getty Images - Marco Vacca / RFI Image Archive

巴基斯坦的金融能力造成进口崩溃。美国农业部（USDA）还预估，印度尼西亚的需求将降至1990年以来的新低。土耳其纺织业的情况也没有比其它亚洲国家更好。美国预测，土耳其今年的棉花消费量会减少100万包。

--棉花产量今供大于求-

面对棉花供应充足。尽管，科特迪瓦、马里，还有印度的产量都不佳，但澳大利亚和巴西预估收成不错。这将起到平衡。依照目前的需求状况，业内专家指出，棉花生产肯定是过量了。现状是，价格受到宏观经济不佳的引导。一名业内的对话者评论说，尽管棉花的价格每周都在跌，但总体上价位还是很好的。

Image RFI - Madagascar
RFI Image Archive / Le coton de Tuléar dans le sud de Madagascar est apprécié pour sa fibre résistante et immaculée. Mais le secteur est en crise. RFI/Sarah TETAUD

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，斋月的开始应该不会翻转行情。所有活动放缓，这甚至有进一步压低孟加拉国和巴基斯坦这两大买家需求的风险。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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