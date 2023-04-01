堆在港口的西非棉花期待买家

RFI原材/经济作物

国际 – 棉花市场由于缺乏买家，在过去几个月里一直萎靡不振。需求实在太疲软，甚至连印度宣布减产都未能重振价格。这是本台RFI法语«原材料»专栏节目（Chronique des Matières Premières）于本周三发布上网的话题内容。目前，全球棉花生产处于供大于求。业界不打算依赖中国立即去重燃市场的火焰。

广告 继续浏览后续

本台法广（RFI）法文网2023年03月29日星期三在«原材料»专栏里（Chronique des Matières Premières）刊出经济记者玛莉-皮埃尔（Marie-Pierre Olphand）的一篇最新报道，分析了当前棉花市场不振的原因是由于供大于求。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

本台RFI法文专栏上这篇报道的原标题为：[Où sont passés les acheteurs de coton ?]。换做中文可被译作[棉花的买家到哪里去了？]。下面是简介以供分享。

--棉花通常是一年一收-

本台法广RFI法文网上«原材料»专栏(Chronique des Matières Premières)的这篇报道首先指出，据美国农业部（USDA）的最新报道，本棉花年的需求预估为1亿1千万包（Balles/Bales），比上一年少6百万包。但鉴于市场萎靡，需求可能还会减少。

--美国农业部预告行情-

法国的一位贸易商说，消费实在很糟糕。业内的另一名竞争对手补充说，大买家库存过多，几乎不下订单了。美国农业部（USDA）规划今年的贸易量将是近6年来的最低。对中国解封后的期待目前尚未出现。此外，中国自产棉花。所以不打算依赖中国立即去重燃市场的火焰。

--亚洲纺织业需求降低-

报道指出，孟加拉国是非洲棉花的主要买家，由于经济危机，进口大跌。其后果是，西非的棉花被堆压在港口。

RFI Image Archive / Matières Premières : Où sont passés les acheteurs de coton ? Ici, des balles de coton au Caire, en Égypte. (illustration) Getty Images - Marco Vacca / RFI Image Archive

巴基斯坦的金融能力造成进口崩溃。美国农业部（USDA）还预估，印度尼西亚的需求将降至1990年以来的新低。土耳其纺织业的情况也没有比其它亚洲国家更好。美国预测，土耳其今年的棉花消费量会减少100万包。

--棉花产量今供大于求-

面对棉花供应充足。尽管，科特迪瓦、马里，还有印度的产量都不佳，但澳大利亚和巴西预估收成不错。这将起到平衡。依照目前的需求状况，业内专家指出，棉花生产肯定是过量了。现状是，价格受到宏观经济不佳的引导。一名业内的对话者评论说，尽管棉花的价格每周都在跌，但总体上价位还是很好的。

RFI Image Archive / Le coton de Tuléar dans le sud de Madagascar est apprécié pour sa fibre résistante et immaculée. Mais le secteur est en crise. RFI/Sarah TETAUD

本台法广RFI«原材料»专栏（Chronique des Matières Premières）的这篇报道最后指出，斋月的开始应该不会翻转行情。所有活动放缓，这甚至有进一步压低孟加拉国和巴基斯坦这两大买家需求的风险。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅