世界银行行长离任前关注非洲

非洲动态/世界银行

非洲 – 计划将提前离任的世界银行（BM/WB）行长、美国人戴维∙马尔帕斯（David Malpass）已于周六（2023年04月01日）结束对西非国家多哥的访问。这也是其在数月后离任前的最后一次非洲之行。他带去的礼物含3万4千吨肥料。此外，世界银行大力支持洛美大学（Université de Lomé）与美国的克拉克-亚特兰大大学(Clark-Atlanta University)在教育和科研领域加强交流合作。

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RFI Carte Archive / Afrique : Togo. 非洲:多哥 Latifa Mouaoued/RFI

据本台法广（RFI）法文网2023年04月02日星期天的报道，继尼日尔之后，世界银行行长戴维∙马尔帕斯（David Malpass）本次非洲之行，还走访了多哥。此行的两大议题分别为粮食安全和教育。

--世界银行行长亲临港口核实肥料运抵-

本台法广（RFI）洛美（Lomé）通讯员彼得（Peter Sassou Dogbé）发回的消息说，戴维∙马尔帕斯（David Malpass）于2023年03月31日周五去了洛美港（port autonome de Lomé），亲眼看到了其为改善因俄乌战争而陷入困境的多哥农业生产所携带的3万4千吨化肥。

RFI Image Archive / Togo : le président du groupe de la Banque mondiale est allé au port autonome de Lomé vendredi 31 mars 2023. Dans ses bagages, il a apporté 34 000 tonnes d’engrais pour l’amélioration de la production agricole dans le contexte difficile de la guerre en Ukraine. Ici, le port de Lomé au Togo. (illustration) Getty Images / RFI Image Archive

世界银行行长戴维∙马尔帕斯（David Malpass）之后访问了洛美大学（Université de Lomé），出席了与美国克拉克-亚特兰大大学（Clark-Atlanta University）一项协议的签字。世界银行大力支持这一交流。

--世界银行行长认为非洲的未来在教育-

这项协议旨在扩大在教育领域为师生们提供更多的可能性。世界银行行长戴维∙马尔帕斯（David Malpass）认为，非洲的经济转型要依赖教育。多哥高等教育部部长对能够签署这一协议感到高兴。但他也指出，期待学子们学成归国。

RFI Image Archive / Togo : la Banque mondiale s’est largement engagée dans le rapprochement de l’université de Lomé et Clark-Atlanta University (US). Ici, le logo de l'université de Lomé (illustration). © univ-lome / RFI Image Archive

世界银行目前在多哥有资产近10亿美元，所覆盖的范围，在教育领域是从小学一直到大学。在科研领域有农业和环境。

另有非洲的法文媒体在报道中说，世界银行行长戴维∙马尔帕斯（David Malpass）被指亲特朗普（Donald Trump），他将于今年6月份离任。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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