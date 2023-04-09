美国宣布援助西非三国反恐

非洲安全/国际政治

非洲 – 美国国务院有数名高官刚刚结束对西非的访问。华盛顿宣布，给科特迪瓦、多哥和贝宁援助，用于打击恐怖主义。这一做法是为了防范于未然，以免被俄罗斯雇佣兵抢先，在不稳定之时扩张影响力。美国认为，以上西非国家已萌生恐怖主义威胁。

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据本台法广（RFI）法文网报道，美国国务院有数名高官刚刚从西非返回。他们之前的访问旨在评估非洲沿海国家在反恐领域的需求。就西非地区所面临的恐怖威胁，美国将介入。不只是短时的，而是长期的。目标是要帮助科特迪瓦、多哥和贝宁。

RFI Image Archive / Plusieurs hauts responsables du département d’État américain viennent de rentrer d’un déplacement, en Afrique de l’Ouest. Il s'agissait notamment d'évaluer les besoins des pays côtiers dans la lutte contre le terrorisme. Ici, Siège du département d'État américain à Washington. (illustration) Wikimedia / RFI Image Archive

美国国务院负责西非事务的副助理国务卿迈克尔·希斯（Michael Heath）指出，这些政府不具备对付如此威胁的能力。

--西非国家萌发了恐怖主义威胁？-

美国官员认为，上述西非国家所面临的恐怖主义威胁已处于萌芽之中。美国国务院负责反恐事务的副协调员格雷戈里·卢杰福（Gregory LoGerfo）表示，上述领土以北的资源有限，美国愿意帮助这些政府。上述表态是继美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala HARRIS，即贺锦丽）于03月份在加纳访问时承诺，十年里提供1亿美元，以加强西非沿海国家的抗击度。

--俄罗斯雇佣军影响力已达西非? -

并不肯定这种援助就是以军事为中心。比如，美国国务院坚持认为，应该加强司法武器库，以便区分安全上的威胁和逃离萨赫勒地区的难民。

RFI Image Archive / Afrique : Washington annonce une aide à la Côte d’Ivoire, au Togo et au Bénin contre le terrorisme. Cette aide vient à la suite de l’annonce faite par Kamala Harris, en mars 2023. Au Ghana, la vice-présidente américaine a promis 100 millions de dollars sur dix ans pour renforcer la résilience des régions côtières en Afrique de l’Ouest, une aide pas forcément centrée sur le militaire. (illustration) AP - Misper Apawu / RFI Image Archive

同一报道提到，在俄罗斯准军事组织瓦格纳影响力扩张之际，这种支持并不让人感到陌生。美国官员指出，他们尚未在这些国家，但他们会到处利用不稳定。

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