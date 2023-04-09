非洲安全/国际政治
美国宣布援助西非三国反恐
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非洲 – 美国国务院有数名高官刚刚结束对西非的访问。华盛顿宣布，给科特迪瓦、多哥和贝宁援助，用于打击恐怖主义。这一做法是为了防范于未然，以免被俄罗斯雇佣兵抢先，在不稳定之时扩张影响力。美国认为，以上西非国家已萌生恐怖主义威胁。
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据本台法广（RFI）法文网报道，美国国务院有数名高官刚刚从西非返回。他们之前的访问旨在评估非洲沿海国家在反恐领域的需求。就西非地区所面临的恐怖威胁，美国将介入。不只是短时的，而是长期的。目标是要帮助科特迪瓦、多哥和贝宁。
美国国务院负责西非事务的副助理国务卿迈克尔·希斯（Michael Heath）指出，这些政府不具备对付如此威胁的能力。
--西非国家萌发了恐怖主义威胁？-
美国官员认为，上述西非国家所面临的恐怖主义威胁已处于萌芽之中。美国国务院负责反恐事务的副协调员格雷戈里·卢杰福（Gregory LoGerfo）表示，上述领土以北的资源有限，美国愿意帮助这些政府。上述表态是继美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala HARRIS，即贺锦丽）于03月份在加纳访问时承诺，十年里提供1亿美元，以加强西非沿海国家的抗击度。
--俄罗斯雇佣军影响力已达西非? -
并不肯定这种援助就是以军事为中心。比如，美国国务院坚持认为，应该加强司法武器库，以便区分安全上的威胁和逃离萨赫勒地区的难民。
同一报道提到，在俄罗斯准军事组织瓦格纳影响力扩张之际，这种支持并不让人感到陌生。美国官员指出，他们尚未在这些国家，但他们会到处利用不稳定。
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