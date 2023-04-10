肯尼亚自行研发首颗运行卫星

RFI非洲 / 太空科技

太空探索 – 在非洲，地处印度洋西岸，横跨赤道的东非国家肯尼亚（KENYA），中文也有译作肯亚。该国科研团队自行研发的一颗人造卫星，预计周一在美国范登堡（Vandenberg）空军基地由[猎鹰9号]运载火箭（Falcon 9)发射升空。这是肯尼亚的首颗运行卫星。[猎鹰9号]运载火箭归马斯克(Elon MUSK)创办的[太空探索技术公司](Space X-Space Exploration Technologies Corporation)所有。

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RFI Image Archive / le Kenya va lancer son 1er satellite opérationnel Taifa 1 ce lundi 10 avril 2023 par la célèbre fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base américaine de Vandenberg en Californie. Ici, une image de NASA, a SpaceX Falcon 9. (illustration) © Bill Ingalls - NASA via AP / RFI Image Archive

据本台法广（RFI）法文网今天（2023年04月10日星期一）早上的报导，肯尼亚的这颗人造卫星完全由该国科研人员自行研发。预计今天在美国加利福尼亚州（Californie）的一个基地，由[太空探索技术公司](Space X）负责发射升空。

RFI Image Archive / Elon Musk, CEO of Space X. （illustration) GETTY & AFP / RFI Image Archive

--肯尼亚的第一颗运行卫星-

本台法广（RFI）通讯员戴维（David Thomson）发自迈阿密（Miami）的消息说，这是肯尼亚的首颗运行卫星。它将由[太空探索技术公司](Space X-Space Exploration Technologies Corporation)所有的[猎鹰9号]运载火箭（Falcon 9)送入太空。这颗卫星的名称为“Taifa-1” 。这在肯尼亚国语斯瓦希里语（swahili）中的意思是“国家-1”号或“民族-1”号。这颗人造卫星将在加利福尼亚州（Californie）的范登堡（Vandenberg）美国空军基地发射升空。

--肯尼亚国防部已发出祝贺-

肯尼亚国防部祝贺道，这是肯尼亚太空计划的重要一步，应该可以提振其新生的太空经济。肯尼亚目前正遭受着历史性的干旱。该国首颗卫星Taifa-1正是为了帮助面对自然灾害。

RFI Carte Archive / Afrique : KENYA. RFI Carte Archive

在进入轨道后，这颗由肯尼亚科研团队研发的卫星将为农业、粮食安全，以及对森林和水自然资源的管理提供数据。

--肯尼亚卫星不是非洲首颗-

肯尼亚首颗卫星Taifa-1不是非洲围绕在地球上空唯一的一颗卫星。据尼日利亚”非洲太空”公司（Space in Africa）的数据，仅在去年（2022年）就有13个国家制造了22颗卫星。埃及在1998年成为了非洲第一个把卫星发射到太空的国家。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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