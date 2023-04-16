瑞士联邦主席首访刚果(金)
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欧非关系 – 在非洲的刚果民主共和国(RD Congo),瑞士现任联邦主席阿兰·贝尔塞（Président Alain Berset）于本周末对该国进行了一次历史性访问。这是瑞士联邦主席在两国之间的双边关系框架内，首次访问刚果（金）。瑞士联邦主席于04月12日周三晚间抵达金沙萨。伯尔尼（Berne）当局表示，这次出访行程在16日星期天画上了句号。这是一次人道主义的访问，瑞士将于两周后的5月1日接任安理会轮值主席国。
综合本台法广（RFI）法文网近日的多则报道，瑞士现任联邦主席阿兰·贝尔塞（Président Alain Berset）对刚果民主共和国(RD Congo)的这次历史性访问是以人道主义为本。
在为期5天的访问行程中，他不仅在刚果（金）首都金沙萨与该国现总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）举行了闭门会议，还前往局势动荡的刚果（金）东部地区。瑞士联邦主席先后走访了北基伍省的省府戈马（Goma）和南基伍省的省府布卡武（Bukavu）。在南基伍省，他探访了瑞士合作机构在刚果（金）的总部。在北基伍省，他会晤了联合国驻刚果（金）稳定特派团（MONUSCO）的瑞士维和军人。
--瑞士联邦主席关注刚果(金)东部人道危机 -
本台法广（RFI）通讯员威廉（William Basimike）2023年04月16日星期天发自刚果（金）南基伍省省府布卡武（Bukavu）的消息说，瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞（Président Alain Berset）在当地召开的一次新闻发布会上，没有掩饰其对刚果（金）东部悲惨状况的愤怒。他对其所看到的人道危机的规模感到严重不安。大量民众背井离乡，人权被整体践踏；还有粮食危机，妇女和儿童遭受暴力侵犯。他呼吁尊重人权、和国际人道主义法。
--瑞士联邦主席指出刚果(金)主权应获保证 -
瑞士正为将于2023年05月01日接任联合国安理会轮值主席一职做准备。瑞士打算届时提出就刚果民主共和国的问题展开辩论。瑞士联邦主席说，一个国家的主权应该得到保证，不可宽容入侵或外部力量在这个国家所引发的战斗。
--瑞士联邦主席支持在刚果(金)的维和任务 -
瑞士联邦主席明确表示，继续支持联合国驻刚果（金）稳定特派团（MONUSCO）的维和行动。他深信这对刚果（金）东部的稳定是重要的参与方，尽管，在该国国内有批评。
--刚果(金)现总统排除与反叛运动政治对话 -
另外，在本台法广（RFI）法文网2023年04月13日星期四的报道中，有刚果（金）总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）的一段讲话摘要。就预计将于五月份在肯尼亚首都内罗毕召开的对话，刚果（金）现国家元首排除了让反叛组织「3月23日运动」（M23）参与这一政府和武装团伙之间的讨论。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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