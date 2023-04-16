瑞士联邦主席首访刚果(金)

非洲动态 / 国际关系

欧非关系 – 在非洲的刚果民主共和国(RD Congo),瑞士现任联邦主席阿兰·贝尔塞（Président Alain Berset）于本周末对该国进行了一次历史性访问。这是瑞士联邦主席在两国之间的双边关系框架内，首次访问刚果（金）。瑞士联邦主席于04月12日周三晚间抵达金沙萨。伯尔尼（Berne）当局表示，这次出访行程在16日星期天画上了句号。这是一次人道主义的访问，瑞士将于两周后的5月1日接任安理会轮值主席国。

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综合本台法广（RFI）法文网近日的多则报道，瑞士现任联邦主席阿兰·贝尔塞（Président Alain Berset）对刚果民主共和国(RD Congo)的这次历史性访问是以人道主义为本。

RFI Image Archive / Suisse : la clôture de la visite du président de la Confédération en RD Congo ce dimanche 16 avril 2023. Ici, le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, le 15 janvier 2023. (illustration) AP - Gian Ehrenzeller / RFI Image Archive

在为期5天的访问行程中，他不仅在刚果（金）首都金沙萨与该国现总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）举行了闭门会议，还前往局势动荡的刚果（金）东部地区。瑞士联邦主席先后走访了北基伍省的省府戈马（Goma）和南基伍省的省府布卡武（Bukavu）。在南基伍省，他探访了瑞士合作机构在刚果（金）的总部。在北基伍省，他会晤了联合国驻刚果（金）稳定特派团（MONUSCO）的瑞士维和军人。

--瑞士联邦主席关注刚果(金)东部人道危机 -

本台法广（RFI）通讯员威廉（William Basimike）2023年04月16日星期天发自刚果（金）南基伍省省府布卡武（Bukavu）的消息说，瑞士联邦主席阿兰·贝尔塞（Président Alain Berset）在当地召开的一次新闻发布会上，没有掩饰其对刚果（金）东部悲惨状况的愤怒。他对其所看到的人道危机的规模感到严重不安。大量民众背井离乡，人权被整体践踏；还有粮食危机，妇女和儿童遭受暴力侵犯。他呼吁尊重人权、和国际人道主义法。

RFI Carte Archive / RD Congo : Nord-Kivu est une province de l'Est du pays dont le chef-lieu est Goma. (illustration) Geoatlas Carte / RFI Archive

--瑞士联邦主席指出刚果(金)主权应获保证 -

瑞士正为将于2023年05月01日接任联合国安理会轮值主席一职做准备。瑞士打算届时提出就刚果民主共和国的问题展开辩论。瑞士联邦主席说，一个国家的主权应该得到保证，不可宽容入侵或外部力量在这个国家所引发的战斗。

--瑞士联邦主席支持在刚果(金)的维和任务 -

瑞士联邦主席明确表示，继续支持联合国驻刚果（金）稳定特派团（MONUSCO）的维和行动。他深信这对刚果（金）东部的稳定是重要的参与方，尽管，在该国国内有批评。

--刚果(金)现总统排除与反叛运动政治对话 -

FMM-RFI Dessin Archive : RD Congo : les rebelles du "M23" a pris sa première localité en juin 2022. (illustration) © FMM-RFI

另外，在本台法广（RFI）法文网2023年04月13日星期四的报道中，有刚果（金）总统齐塞克迪（Président Félix Tshisekedi）的一段讲话摘要。就预计将于五月份在肯尼亚首都内罗毕召开的对话，刚果（金）现国家元首排除了让反叛组织「3月23日运动」（M23）参与这一政府和武装团伙之间的讨论。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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