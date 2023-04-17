俄罗斯柴油绕开欧盟直销非洲

RFI原材 / 俄乌战争

俄乌冲突 – 欧盟制裁下，俄罗斯在2023年第一季度直接出口非洲的柴油同比数量增幅明显。一些非洲国家现在是绕开欧洲中介，由俄罗斯直接供应。

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据本台法广（RFI）法文网[原材料]专栏节目（chronique Matières Premières）在今天2023年04月17日周一早上上网的一则最新报导，欧盟于两个月前的02月05日开始对俄罗斯成品油实施禁运，给非洲的供应造成影响。因为，荷兰的鹿特丹（Rotterdam）和阿姆斯特丹（Amsterdam），还有拉脱维亚的文茨皮尔斯（Ventspils）这些欧洲港口，都曾是俄罗斯柴油的中转枢纽。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. 存档图片：[原材料]专栏。 © RFI Image Archive

在欧盟实施制裁之前，俄罗斯石油化工产品通常会在上述港口做技术性停留，根据不同买家的品质要求，进行混合，然后才发往最终目的地。

--俄罗斯已和非洲建立直接的柴油贸易渠道-

本台法广（RFI）经济记者在这一报道中指出，在理论上，这些港口如今已不再存放俄罗斯的石化产品。但这一环节的空缺很快就被填补。俄罗斯和非洲大陆如今建立起了直接销售渠道。

--俄罗斯2023年首季对非洲的柴油出口大增-

加纳、突尼斯、利比亚、尼日利亚和刚果民主共和国，这几个非洲国家现在都是绕开欧洲中介，由俄罗斯直接供应。Kpler的数据显示，尼日利亚现已是俄罗斯柴油的大买家。2023年第一季度的进口量比去年同期翻了十几倍。从之前不到4万吨，猛增至近49万吨。非洲在2023年第一季度共进口了81万2千吨俄罗斯柴油。

RFI Image Archive / Afrique : depuis l'embargo européen sur les produits pétroliers raffinés russes en vigueur au 5 février 2023, le Nigeria est devenu le premier acheteur de diesel russe. Ici, une pompe au Nigéria. (illustration) © StarTribune / RFI Image Archive

此外，对非洲的柴油出口还得益于原先在迪拜和新加坡就已有的中介。他们继续采购俄罗斯柴油，并且是针对非洲市场的需求。在2023年第一季度，俄罗斯对非洲的柴油出口比去年同期增加了60万吨。

--对俄罗斯而言出口成品油比原油获利更多-

自欧盟和工业7强（G7）针对俄罗斯石油设立销售价上限以来，出口成品油比原油更能让莫斯科方面获利。一名专家告知，柴油的价格上限是每桶100美元，而原油的价格上限则是每桶60美元。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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