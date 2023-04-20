苏丹：激战挺进第五天无停火

苏丹/内战

苏丹及其首都仍然处于两位最高军事领导人之间的军事对抗之中：阿卜杜勒-法塔赫-阿卜杜勒-拉赫曼-布尔汉将军的正规军正在与准军事部队（RSF）对抗。在这两种武装力量的两位将军之间的火并中，首都喀土穆已成为一个巨大的战场。谈判斡旋下而成的休战和停火从未持续超过几分钟。

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据本台在喀土穆的特约记者埃利奥特-布拉谢报道称，战斗进入的第五天，交火和投弹爆炸没有停止。昨夜今晨整个夜晚，喀土穆全城都在摇晃。今天上午，武装部队的空中轰炸瞄准了民兵武装占据的国际机场。这些打击使油库着火，在城市上空造成厚厚的黑云。

周二傍晚6点，即商定的休战开始时间，整个首都仍在冲突打仗。双方都指责对方违反了停火协议。布尔汗和赫梅德蒂似乎都不尊重他们对国际社会的承诺，国际社会不断呼吁缓和冲突并停火。本周三上午，市中心、总统府和武装部队指挥部周围都发生了重要激战。巨大的战火烟雾持续掩盖了喀土穆。

当地平民根本无法入睡。休战的目的是让居民撤离战区，储备生活用品，将伤员送到医院，或有尊严地埋葬死者，喀土穆城市的街道上到处都是尸体。

今天上午，一小群平民从喀土穆出发，带着匆忙装在塑料袋里的一些物品向南奔逃。他们在死尸和军车的残骸之间穿行。这是逃亡的开始，一排排的汽车驶向首都东南部的瓦德马达尼，那里暂时没有战斗声响。对于那些留下来的人来说，情况仍然不确定，生活供应也在不断减少。

与军队最近几天的说法相反，是忠于赫梅德蒂将军的准军事部队（RSF）占领并控制了首都的大部分地区。在居民区，民兵们对平民进行了骚扰，逮捕、抢劫和虐待。据记录，有一起涉及对一名日本侨民的强奸案。日本政府是第一个宣布准备疏散该国国民的国家。这项行动应该是困难的，因为枪击和轰炸不断，战斗的目标--喀土穆机场已经沦为废弃状态。

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