非洲:苏丹局势让邻国乍得担忧

非洲动态 / 苏丹局势

濒临红海的非洲国家苏丹，国内局势在近日突然恶化，引发国际社会普遍关注。在过去十年，已接待了超过40万苏丹难民的邻国乍得，现在的处境十分棘手。恩贾梅纳（N'Djaména）高层如今担心，将难以承受喀土穆（Khartoum）内部权力斗争所造成的社会后果。苏丹冲突蔓延到乍得的可能性是存在的。恩贾梅纳（N'Djaména）将竭尽全力，尝试让冲突各方坐到谈判桌边。

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据本台法广（RFI）法文网2023年04月20日星期四的报道，苏丹与其邻国乍得在历史上就保持着棘手关系，并都曾经武装过对方的反叛人员。不过，在苏丹曾经掌权三十年的前总统奥马尔·巴希尔（Omar el-Béchir），和已经离开人世的乍得前总统伊德里斯·代比（Idriss Déby，1952-2021 ）得以克服双方分歧。恩贾梅纳（N'Djaména）当局如今同时与苏丹军方，和准军事民兵[快速支援部队]（RSF-Rapid Support Forces）都保持着关系。

RFI Image Archive / Affrontements à Khartoum: le Tchad s'inquiète de la situation chez son voisin soudanais. Ici, une vue de Khartoum la capitale du Soudan le 19 avril 2023. (illustration) AP - Marwan Ali / RFI Image Archive

法文报道说，自苏丹危机爆发以来，乍得现领导人穆罕默德·伊德里斯·代比（Mahamat Idriss Déby）已经至少两次向苏丹冲突双方发出呼吁。据恩贾梅纳总统府的官方声明，乍得过渡领导人恳请苏丹冲突双方“停火”，并以“对话途径”为优先。

--乍得推崇政治解决苏丹危机-

恩贾梅纳方面更推崇政治解决的方式，因为，苏丹冲突有可能会蔓延至乍得。这种风险更多，如果是赫梅蒂（Hemedti）军事失败。他是准军事民兵[快速支援部队]（RSF）的指挥官。区域问题专家认为，准军事民兵溃败，将造成达尔富尔地区因雇佣兵而难以控制。

--学者认为乍得元首已有立场-

乍得现领导人曾在今年一月底先后会晤了苏丹的两位军事强人。多方消息说，他更倾向于支持苏丹军方首脑柏罕将军（al-Burhan）。首先，因为他代表的是军方。另外，研究院马歇尔（Marchal）认为，这也是由于乍得当局和多位这名军方首脑所属的社区领袖保持着良好的关系。

RFI Dessin / Conflit au Soudan ：bras de fer en 2023 (illustration) © RFI - Damien GLEZ

尽管，乍得过渡领导人的总参谋长Bichara Issa Djadallah和苏丹准军事民兵的指挥官之间有亲戚关系。但无可比拟得到国家认可的重量。这只是起着，与苏丹[快速支援部队]（RSF）指挥官之间的传输带作用。

--乍得担心苏丹冲突扩散其境-

本台法广（RFI）在非洲当地的通讯员奥利维耶（Olivier Monodji）介绍说，恩贾梅纳一直密切注视着苏丹。乍得当局自苏丹冲突之始就呼吁苏丹对话，并采取众多措施以阻止战火蔓延至其境内。

RFI Image Archive / Afrique : la paix du Tchad dépend de la paix au Soudan. Ici, Mahamat Idriss Déby qui a succédé à son père à la tête de l'État tchadien. (illustration) © RFI Image

乍得政府中负责军队、退役老兵和战争受害者事务的部长达乌德·雅雅·布拉辛（DAOUD YAYA BRAHIM）透露，苏丹内部安全力量曾于周日闯入乍得境内，但被乍得方面缴械和隔离。这名部长还表示，自2003年以来，乍得已收容超过40万苏丹难民。如果未来还需接待更多的难民，将难以承受其后果。

--乍得认为其与苏丹唇辅相连-

乍得政府发言人兼通讯部长阿齐兹·穆罕默德·萨利赫（Aziz Mahamat Saleh）指出，任何事情都无法阻止乍得致力于苏丹的稳定。他还说，乍得的和平依赖苏丹的和平。两国之间紧密相连。恩贾梅纳将竭尽全力尝试让人们坐入谈判桌。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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