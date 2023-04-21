苏丹两路军队无视开斋节停火呼吁继续交战

苏丹/武装冲突

4月21日是今年穆斯林信徒斋月的最后一天。苏丹境内两大军事力量交火仍在继续。联合国日前呼吁交战双方为开斋节停火三天。但双方交战行为尚未停止。与政府军作战的准军事团体快速支援部队武装21日曾宣布自当天当地时间清晨六点起停火72小时，但政府军尚未做出响应，当地居民称双方交战仍在继续。

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苏丹准军事武装快速支援部队（FSR)21日清晨在一份公报中，宣布接受停火72小时，并指出，该时段与开斋节吻合，目的是开启人道走廊，让居民有可能家人团聚并撤离。不过，政府军并未就此做出回应。路透社和法新社21日发自喀土穆的消息都引述当地居民以及巴赫里战区附近城市居民指出，当地枪炮声并未停止，两路军队仍在喀土穆激战。而且，政府军队伍似乎也正在这两个地点部署。

苏丹政府军与准军事团体快速支援部队自上周六（4月15日）起交战，激烈程度为苏丹数十年来少见。格局世界卫生组织发布的最新数字，6天之内，当地至少已有四百多平民百姓丧生，3551人受伤。 无数人离家逃亡。

两派军事力量2021年10月曾联手发动政变，将2019年苏丹独裁者巴希尔倒台后成立的联合政府中的文职官员排挤出局。但两支武装力量共享政权的合作显然未如预期。双方更在将准军事团体快速支援部队纳入正规军的条件问题上难以达成一致。快速支援部队将领赫梅蒂称军事政变失败，认为巴希尔时代的政权得以重新上台。

事实上，赫梅蒂率领的快速支援部队原本也是在巴希尔主政时期的达尔富尔战争中招募组建的准军事团体。这支队伍在赫梅蒂率领下不断壮大，如今已经有十万人之众。2021年政变后，该力量与共享政权的正规军将军布尔汗争夺领导权的较量最终在4月15日演变成激烈的武装冲突。喀土穆一家研究机构的专家Khair向路透社表示，两位交战将领几乎不可能重返谈判桌，除非其中一方得以严重削弱对方力量。

美国国务卿布林肯正多方努力，希望推动实现停火。并已向当地派出支援队伍，以便在必要时，协助美国驻苏丹使馆人员。

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