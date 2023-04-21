卢旺达首都的法语圈文化中心

法语世界/第26集

RFI Image / Rwanda: un regain d’intérêt pour le français au Centre culturel francophone de Kigali. Ici, Kigali, la capitale du Rwanda. (illustration) 存档图片/非洲 : 法语已在2008年成为卢旺达学校的教学语言。

法语世界（francophonie） – 今天是2023年04月21日星期五。欢迎您进入法国国际广播电台RFI中文[法语世界]（Cultures francophonie）专栏第26集。本次节目想要与大家分享本台法广（RFI）基加利通讯员露西（Lucie Mouillaud）发自非洲卢旺达首都法语圈文化中心的一篇现场采访报导。

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-- 卢旺达是法语空间内合作机构ACCT的最早创始国家之一 -

地处东非的卢旺达是一个内陆国。1970年，卢旺达参与了[法语国家及地区国际组织]（OIF）前生机构[文化和技术合作局]（ACCT）的创立，名列早期法语圈机构的21个正式成员国之一。追溯历史，卢旺达在1962年正式独立之前，与欧洲的德意志帝国和比利时王国关系密切。

RFI Image / Rwanda: un regain d’intérêt pour le français au Centre culturel francophone de Kigali. Ici, vue de Kigali. (illustration) RFI/Laure Broulard

[法语国家及地区国际组织]（OIF）公布的2022年统计数据显示，卢旺达如今说法语的民众近80万，占其人口总数的比率为6%。该国现有四种官方用语。除非洲本地的基尼亚卢旺达语（Kinyarwanda）和斯瓦希里语（Swahili）之外，法语和英语一起并列其中。

-- [法语国家及地区国际组织]的现任女秘书长是卢旺达公民 -

法文资料显示，[法语国家及地区国际组织]（OIF）的现任秘书长穆希基瓦博夫人（Mme Louise Mushikiwabo）就是一位卢旺达公民。作为一名独立的无党派女政治家，她曾长期在卢旺达政府中担任外交与合作部长一职，前后历时近9年。

RFI Image Archive / Tunisie : le 18e sommet de la Francophonie à Djerba : la Secrétaire générale Louise Mushikiwabo, a été réélue pour un 2eme mandat de 4 ans. (illustration) © FRANCOPHONIE SUMMIT - AP / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文报导指出，在法国与卢旺达外交关系升温的推动下，在基加利的法语圈文化中心，过去几年似乎兴起了一股法语热。法语已在2008年成为卢旺达学校的教学语言。

RFI Image Archive / Rwanda : le français, devenue la langue d'instruction dans les établissements scolaires en 2008. Ici, la sortie d'école à Kigali. (illustration) RFI/Stéphanie Aglietti

2021年5月，位于卢旺达首都基加利的的法语圈文化中心开始接待公众。2023年03月20日法语圈国际日当天，本台法广（RFI）记者来到卢旺达的法语圈文化中心，进行实地采访。在其中的一间课堂里，本台通讯员现场看到一群4岁至7岁的幼龄儿童们在专心致致地听着一名女教师的指令。后者在接受采访中透露，她辅导的这批学童，在家中专用英语，在学校也是如此。

-- 卢旺达[法语圈文化中心]证实基加利人对法语的兴趣增大 -

据介绍，卢旺达法语圈文化中心自2021年5月开始运作以来，有越来越多的年青家长为他们的孩子报名，参加周六的课时，以充实学校少有的法语课。其中有一名男性家长接受了现场采访。他表示，等孩子们长大了，那将有可能给他们打开更多的机遇。他们将有机会选择想要去求学的地方，他们将能够决定想使用法语，或是英语。

RFI Carte Archive : Rwanda 法广存档地图：卢旺达 RFI Carte

另外，卢旺达的法语圈文化中心的主管哈默尔（Johan-Hilel Hamel）在接受本台法广（RFI）通讯员露西（Lucie Mouillaud）的现场采访时证实：在基加利，人们对法语的兴趣在增强。

Nicolas 2023.04.21 v Chronique francophonie 026 Trad Son Rwanda Directeur du Centre culturel francophone au micro de RFI Lucie Mouillaud

Nicolas 2023.04.21 v Chronique francophonie 026 Trad Son Rwanda Directeur du Centre culturel francophone au micro de RFI Lucie Mouillaud 尼古拉

他说：“初学者的人数在2020年至2021年间翻了三倍，人们希望注册学习法语。法语圈文化中心的公众人数，在2022年，有38 700人推开了中心的大门。这显示，确实对文化有一种兴趣。比方说，可能是为了法语。”

-- [法语国家及地区国际组织]强化师资以撑卢旺达法语发展 -

本台法广（RFI）法文报导指出，自巴黎和基加利关系拉近以来，已建立了多个发展法语教学的计划。比如，[法语国家及地区国际组织]（OIF）自2020年以来，聘请外国教师以缓和卢旺达国内的法语师资不足。基加利当局在去年还制定了一个四年期的方案。

RFI Image Archive / Rwanda : l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) recrute depuis 2020 des enseignants étrangers pour pallier le manque de professeurs francophones dans le pays. Un plan sur quatre ans a également été établi l’année dernière par le gouvernement rwandais. Ici, l'Office rwandais du développement, à Kigali. (illustration) RFI / Stéphanie Aglietti

各位听友和网友，以上是法国国际广播电台RFI中文[法语世界]专栏（Cultures francophonie）的第26集节目，和大家分享本台法广（RFI）基加利通讯员露西（Lucie Mouillaud）发自非洲卢旺达首都法语圈文化中心的一篇实地采访报导。

Chronique - cultures francophonie 21-04-2023 法语世界 Episode 026 - 卢旺达:基加利法语圈文化中心

cultures francophonie 21-04-2023 法语世界 Episode 026 - Centre culturel francophone du Rwanda 尼古拉

感谢法广RFI音像资料室（Service Sonothèque）同仁的协助，及Lucien和Souringa的技术合作。谢谢您的忠实收听。我们在下一集节目的时间段里再见。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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