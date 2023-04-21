法国要遣返马约特的非法移民

法国海外省/印度洋岛屿

印度洋 – 在印度洋的法属海外大区马约特省（Mayotte）警方有可能会在本周末，针对非法移民发起一次大规模的行动。计划在短期内，遣返大批来自科摩罗的非法移民。

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RFI Image Archive / Mayotte RFI - Anthony Terrade

据本台法广（RFI）法文网2023年04月21日星期五早上上网的最新报导，在法属海外大区马约特省，警方正在准备一次大规模的行动（Wuambushu），并有可能会在本周末发起。计划在两个月内，把近一万人遣返回临近的岛国科摩罗。民众感到不安，他们所知的消息很少。

--法属马约特与科摩罗最近距离一百公里-

本台法广（RFI）在马约特岛上的通讯员劳拉（Lola Fourmy）描述说，部分家庭现已处于将被拆散的焦虑之中。处于合法状态下的儿童们可能会面临失去一位父母。就此，一名16岁的女高中生基亚拉（Kiyara）接受了本台法广（RFI）记者的采访。她很优秀，立志想要成为一名女律师。她在7岁时，和父母一起从科摩罗来到马约特。这两个临近非洲东海岸的岛屿，之间的最近距离略过100公里。

France - Mayotte : le centre de rétention administrative de Mayotte vu de l'extérieur, cerné de barrières et de barbelés. (illustration) © RFI - Pierre Olivier

--移民和他们的后代也能为马约特做贡献-

这名女高中生说，人们都很悲伤，以至于无法正常地庆祝开斋节（Aïd），因为这一警方行动令他们不安。她为那些处于非法状况的同伴们担心，尤其是为她的父亲。除了为其亲属们感到害怕之外，这名女中学生想要改变移民的形象。她说，她想要向全世界展示，移民和移民家庭的儿童也能在生活中取得成功，必然也能为马约特岛的发展做出好的贡献。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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法国计划遣返马约特的非法移民

FRANCE; COMORES _Papier Desk Nicolas 2023.04.21 jour Mayotte - une vaste opération policière à venir 尼古拉

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