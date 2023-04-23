苏丹战火急 各国紧急撤侨

苏丹

在意大利国防部提供的视频图片中，2023年4月23日，军事人员准备从苏丹喀土穆的机场疏散人员。忠于敌对将军的部队为争夺非洲第三大国的控制权进行了第九天的战斗，而缓和局势的希望正在消退，外国国民纷纷飞离该国。

在苏丹，两个敌对的将军把街道变成了战场，把社交网络变成了他们信息战的竞技场。4月15日开始至今，外国侨民已难以在恶劣的环境下继续生存。

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在美国外交人员离开后，法国和其他国家于周日开始从苏丹撤离其国民，因为军队和准军事人员之间的致命战斗已经持续了一个多星期。根据法新社收集的证词，周日首都喀土穆及其郊区仍有枪声和爆炸声，时有战机飞过。

根据世界卫生组织，战场主要在苏丹首都喀士穆和该国西部的达尔富尔，目前至少已造成420人死亡，3700人受伤。多个国家开始紧急撤侨行动。

美国

美国总统拜登周六晚间宣布，美军已投入军事行动，撤走美国政府留守在喀士穆的工作人员。大约100名美国士兵参与了疏散不到一百人的军事行动，其中包括数位他国外交官。军方动用了直升飞机。美方表示，还有数百名美国侨民，暂时还没有部署疏散计划。

欧盟意大利荷兰德国法国

一位欧盟官员周五告诉法新社，欧盟正在加紧联系，以便从陆路撤离陷入喀土穆战斗的1500名左右的国民。

欧盟在喀土穆设有代表团，法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、希腊和捷克共和国等七个国家在苏丹首都设有代表处。

法国在周日宣布，它已经开始对其国民和外交人员进行 "快速疏散行动"。欧洲国民和来自 "盟国伙伴 "的国民也正在得到照顾。意大利外交部称，意大利正在研究 "离开喀土穆的机会之窗，这可能会在周日进行"。

荷兰外交部周日表示，它正在参与一项国际疏散行动，强调其团队将尽最大努力 "迅速 "疏散公民。据德国《明镜周刊》报道，柏林在周三取消了一次疏散尝试。该杂志说，三架军用飞机本来可以运载大约150名德国公民，前往该国，但被迫折返。不过，根据最新消息，德国空军已从喀土穆撤出101名德国侨民。

沙特约旦伊拉克黎巴嫩

沙特阿拉伯周六将91名沙特人和其他12个国家的约60名国民疏散到红海的吉达。约旦外交部周六表示，它已经开始疏散其约300名国民。

据伊拉克通讯社报道，伊拉克周日宣布将14名伊拉克人从喀土穆疏散到 "苏丹港的一个安全地点"，并保证正在继续努力疏散那些留在那里的人。前一天，巴格达宣布，"伊拉克外交团队已从大使馆撤离"。

黎巴嫩说，其60名国民也通过公路离开了喀土穆，在从海上撤离之前是 "安全的"。

土耳其

安卡拉宣布，它将 "通过陆路和第三国从冲突地区疏散其国民"。约600名国民于周日开始从喀土穆的两个区和南部200公里处的Wad Madani撤离。但是，土耳其驻喀土穆大使馆在推特上宣布，喀土穆北部的Kafouri社区的疏散工作被推迟，"直到进一步通知"，因为周日在一个集会场所附近发生了爆炸。

韩国、日本、中国、英国、印度尼西亚----

包括中国在内的其他国家正在准备疏散其国民，韩国和日本，已将部队部署到邻近国家。英国已经敦促英国国民通过填写表格来登记他们的存在。在印度尼西亚，政府正在 "采取一切必要措施，从苏丹疏散印度尼西亚公民"，外交部在周日告诉法新社。

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