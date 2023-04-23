苏丹战火急 各国紧急撤侨
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在苏丹，两个敌对的将军把街道变成了战场，把社交网络变成了他们信息战的竞技场。4月15日开始至今，外国侨民已难以在恶劣的环境下继续生存。
在美国外交人员离开后，法国和其他国家于周日开始从苏丹撤离其国民，因为军队和准军事人员之间的致命战斗已经持续了一个多星期。根据法新社收集的证词，周日首都喀土穆及其郊区仍有枪声和爆炸声，时有战机飞过。
根据世界卫生组织，战场主要在苏丹首都喀士穆和该国西部的达尔富尔，目前至少已造成420人死亡，3700人受伤。多个国家开始紧急撤侨行动。
美国
美国总统拜登周六晚间宣布，美军已投入军事行动，撤走美国政府留守在喀士穆的工作人员。大约100名美国士兵参与了疏散不到一百人的军事行动，其中包括数位他国外交官。军方动用了直升飞机。美方表示，还有数百名美国侨民，暂时还没有部署疏散计划。
欧盟意大利荷兰德国法国
一位欧盟官员周五告诉法新社，欧盟正在加紧联系，以便从陆路撤离陷入喀土穆战斗的1500名左右的国民。
欧盟在喀土穆设有代表团，法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、希腊和捷克共和国等七个国家在苏丹首都设有代表处。
法国在周日宣布，它已经开始对其国民和外交人员进行 "快速疏散行动"。欧洲国民和来自 "盟国伙伴 "的国民也正在得到照顾。意大利外交部称，意大利正在研究 "离开喀土穆的机会之窗，这可能会在周日进行"。
荷兰外交部周日表示，它正在参与一项国际疏散行动，强调其团队将尽最大努力 "迅速 "疏散公民。据德国《明镜周刊》报道，柏林在周三取消了一次疏散尝试。该杂志说，三架军用飞机本来可以运载大约150名德国公民，前往该国，但被迫折返。不过，根据最新消息，德国空军已从喀土穆撤出101名德国侨民。
沙特约旦伊拉克黎巴嫩
沙特阿拉伯周六将91名沙特人和其他12个国家的约60名国民疏散到红海的吉达。约旦外交部周六表示，它已经开始疏散其约300名国民。
据伊拉克通讯社报道，伊拉克周日宣布将14名伊拉克人从喀土穆疏散到 "苏丹港的一个安全地点"，并保证正在继续努力疏散那些留在那里的人。前一天，巴格达宣布，"伊拉克外交团队已从大使馆撤离"。
黎巴嫩说，其60名国民也通过公路离开了喀土穆，在从海上撤离之前是 "安全的"。
土耳其
安卡拉宣布，它将 "通过陆路和第三国从冲突地区疏散其国民"。约600名国民于周日开始从喀土穆的两个区和南部200公里处的Wad Madani撤离。但是，土耳其驻喀土穆大使馆在推特上宣布，喀土穆北部的Kafouri社区的疏散工作被推迟，"直到进一步通知"，因为周日在一个集会场所附近发生了爆炸。
韩国、日本、中国、英国、印度尼西亚----
包括中国在内的其他国家正在准备疏散其国民，韩国和日本，已将部队部署到邻近国家。英国已经敦促英国国民通过填写表格来登记他们的存在。在印度尼西亚，政府正在 "采取一切必要措施，从苏丹疏散印度尼西亚公民"，外交部在周日告诉法新社。
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