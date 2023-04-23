南苏丹对苏丹局势越来越不安

非洲动态 / 苏丹局势

国际 – 面对苏丹当前的国内冲突，其在非洲邻国们的担忧在增大。南苏丹尽在十多年之前的2011年就已取得独立，但和苏丹之间保持着紧密的联系，尤其是经济关系。南苏丹的石油出口还有赖苏丹港的正常运作。

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据本台法广（RFI）法文网2023年04月23日星期天早上上网的最新报导，南苏丹在与苏丹分离时，保留了当年统一时的大部分油田和原油储量。但朱巴（Juba）的石油出口要依赖喀土穆（Khartoum），因为，输油管道经苏丹港中转。

--南苏丹与苏丹互为表里-

本台法广（RFI）通讯员弗洛朗丝（Florence Miettaux）发自朱巴（Juba）的消息说，如果苏丹港的石油出口中断，南苏丹的国家财政收入就可能会几乎完全枯竭。

RFI Image Montage / Afrique : au début de la crise au Soudan, de fausses rumeurs annonçant la fermeture de l’aéroport international de Juba (Soudan du Sud) avaient circulé. Ici, de nombreuses infox se mélangent avec les véritables images du conflit postées sur les réseaux sociaux. © Captures d'écran/ Montage RFI

两个苏丹相互依存，并不仅只有由于石油。喀土穆仍控制着南苏丹的空域。以至于在本次苏丹危机初期，流传着有关朱巴国际机场会遭关闭的假新闻。

--苏丹危机会冲击南苏丹-

公民社会团体CEPO的领导埃德蒙（Edmond Yakani）认为，这一冲突严重危及南苏丹的政治和经济稳定。在过去几年，苏丹和南苏丹相互在对方的内部危机中起着调解人的角色。

RFI Image Archive / Afrique : le Président du Soudan du Sud, Salva Kiir, est à la tête d’une initiative de médiation régionale. Ici, une image archive du Président du Soudan du Sud. (illustration) RFI Image

苏丹的战斗可能会影响到南苏丹极其脆弱的平衡。地区调解倡议的牵头人、南苏丹现总统基尔，应该很快就会任命一位得到冲突双方接受的中立特使。

--苏丹有南苏丹难民80万-

另一大担忧是苏丹境内的80多万南苏丹难民。在有关遣返的倡议开始出台之际，部分难民没有迟疑。据联合国难民署（HCR），已有数百人从喀土穆自行返乡，抵达南苏丹的边境城镇伦克（Renk）。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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