南苏丹对苏丹局势越来越不安
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国际 – 面对苏丹当前的国内冲突，其在非洲邻国们的担忧在增大。南苏丹尽在十多年之前的2011年就已取得独立，但和苏丹之间保持着紧密的联系，尤其是经济关系。南苏丹的石油出口还有赖苏丹港的正常运作。
据本台法广（RFI）法文网2023年04月23日星期天早上上网的最新报导，南苏丹在与苏丹分离时，保留了当年统一时的大部分油田和原油储量。但朱巴（Juba）的石油出口要依赖喀土穆（Khartoum），因为，输油管道经苏丹港中转。
--南苏丹与苏丹互为表里-
本台法广（RFI）通讯员弗洛朗丝（Florence Miettaux）发自朱巴（Juba）的消息说，如果苏丹港的石油出口中断，南苏丹的国家财政收入就可能会几乎完全枯竭。
两个苏丹相互依存，并不仅只有由于石油。喀土穆仍控制着南苏丹的空域。以至于在本次苏丹危机初期，流传着有关朱巴国际机场会遭关闭的假新闻。
--苏丹危机会冲击南苏丹-
公民社会团体CEPO的领导埃德蒙（Edmond Yakani）认为，这一冲突严重危及南苏丹的政治和经济稳定。在过去几年，苏丹和南苏丹相互在对方的内部危机中起着调解人的角色。
苏丹的战斗可能会影响到南苏丹极其脆弱的平衡。地区调解倡议的牵头人、南苏丹现总统基尔，应该很快就会任命一位得到冲突双方接受的中立特使。
--苏丹有南苏丹难民80万-
另一大担忧是苏丹境内的80多万南苏丹难民。在有关遣返的倡议开始出台之际，部分难民没有迟疑。据联合国难民署（HCR），已有数百人从喀土穆自行返乡，抵达南苏丹的边境城镇伦克（Renk）。
（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）
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