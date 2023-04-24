联合国难民署停非洲三办公室

RFI非洲 / 人道事务

RFI Image Archive / Afrique : le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et les déplacés va fermer trois bureaux dans la sous-région cette année en 2023. Ici, logo de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. (illustration) 联合国难民署（UNHCR）计划2023年要关闭在非洲的三个办公室。

西非 – 由于缺乏资金，联合国难民署（UNHCR）计划2023年要关闭在非洲的三个办公室。其中两处位于喀麦隆境内，另一处在加蓬首都。

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据本台法广（RFI）法文网2023年04月24日星期一的一则最新报导，联合国难民署（UNHCR）计划于本年度关闭在非洲的三个办公室。其中有两处是在喀麦隆，另有一处位于加蓬。这一调整的起因是由于资源减少，联合国难民署（UNHCR）只能量力而为。

--联合国难民署获得的拨款仅为其去年所申请经费的1/3 -

联合国难民署（UNHCR）在去年申请经费一亿三千万美元，但仅收到四千五百万。就此，联合国难民署（UNHCR）驻喀麦隆代表在接受本台法广（RFI）非洲部记者采访时说，联合国难民署（UNHCR）不得不做出痛苦的选择。

--喀麦隆北部临近中非共和国边境的办公室缺乏运作资金 -

在喀麦隆北部，靠近中非共和国边境的Touboro办公室应该将会被关闭。那里曾是4万多名中非共和国难民的终点。尽管，当地情况持续，但人道经费减少。在喀麦隆，联合国难民署（UNHCR）为48万难民提供庇护，其中有近32万中非共和国难民。另有超过12万尼日利亚难民。

RFI Carte / Afrique : CAMEROUN. 存档地图 / 非洲国家：喀麦隆。 Latifa Mouaoued/RFI

喀麦隆境内将被关闭的另一处联合国难民署（UNHCR）办公室位于西南部的省城布埃亚（Buéa）。那里之前管理着喀麦隆英语区的流离失所者。

--西非国家加蓬首都的办公室因难民人数大幅减少而关闭 -

RFI Carte Afrique / Afrique : le Gabon. 存档地图 / 加蓬（非洲） RFI Carte

联合国难民署（UNHCR）计划在非洲关闭的第三个办公室位于加蓬首都利伯维尔（Libreville）。当地的难民人数在过去十年里大幅减少。联合国难民署（UNHCR）驻喀麦隆代表透露，那里的难民人数，如今仅有数百人。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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