从萨赫勒到非洲之角 饥饿还在加剧

饥饿

非洲 – 联合国和非政府组织27日谴责非洲饥饿不断加剧。新闻发布会上代表们表示，埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里三国每 36 秒就有一个人死于饥饿，而萨赫勒地区有 1860 万人粮食供应不上。

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国际发展及救援的非政府组织乐施会（Oxfam）、联合国儿童基金会和非政府组织27日在巴黎举行联合新闻发布会上表示，这种情况是由与全球变暖有关的干旱或冲突造成的。

根据联合国儿童基金会的统计，在布基纳法索，致命的圣战叛乱活动严重破坏了稳定。2022 年 1 月至 9 月期间遇害的儿童人数是 2021 年同期的三倍，因严重急性营养不良接受治疗的未成年人人数逐年增加 50% 。

法国乐施会负责人Louis-Nicolas Jandeaux表示，在尼日尔，2022 年反复出现的干旱和特大洪水，加上持续不断的冲突，使收成越来越困难，导致“谷物产量下降近 40%”。

联合国儿童基金会发言人露西尔·格罗斯让 (Lucile Grosjean) 表示，尼日尔约有 430,000 名儿童患有严重急性营养不良，而今年预计将有 154,000 名孕妇和哺乳期妇女患此病，而 2022 年这一数字约为 64,000 人，增长了 141%。

在非洲之角，连续五个雨季欠佳导致数百万头牛死亡，农作物被毁。 据联合国称，埃塞俄比亚、肯尼亚和索马里有 2200 万人面临饥饿威胁，这些国家也发生叛乱。

非政府组织主管 Mathilde Casper遗憾地表示， “预计在 4 月至 6 月期间，超过三分之一的索马里人口 - 650 万人 - 将处于粮食危机状态，预计会发生饥荒”，即“极度缺乏食物导致死亡"。

这种“不公平”的情况是“富裕国家长期不作为的结果”，法国乐施会负责人Louis-Nicolas Jandeaux说道，而到 2022 年，这些地区“仅满足了 62% 的人道主义资金需求”。

世界粮食计划署前主任戴维·比斯利 (David Beasley) 在 11 月接受《世界报》(Le Monde) 采访时表示，资金需求“巨大”，西方主要捐助者必须“改变规模”和“协调”。他表示，“我们正面临二战以来最严重的粮食和人道主义危机”。

在周四的另一份声明中，非政府组织无国界医生组织报告说，其团队在尼日利亚东北部迈杜古里记录的营养不良儿童入院人数“比以往任何时候都多”。

无国界医生医疗协调员 Htet Aung Kyi 担心：“每周因严重和中度营养不良而入院的人数比过去五年平均水平高出两到三倍，而且趋势还在上升”。

“去年很糟糕，但如果这种趋势继续下去，今年可能会更糟”。他担心在青黄不接的季节到来时会出现“灾难性地缺粮”。

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