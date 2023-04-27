加拿大从苏丹撤离上百人

政治

非洲 – 加拿大周四宣布已从苏丹撤离了 118 名加拿大侨民和盟国受困人士。国防部说，第一架加拿大军用飞机载有 45 人，并补充说，几个小时后，第二架载有 73 名撤离人员的飞机从苏丹起飞。

广告 继续浏览后续

外交部长梅兰妮·乔利 (Mélanie Joly) 说，总计有 200 名加拿大人离开了苏丹，因两名军人之间的战斗而国家四分五裂。 前几天，已有数十名公民乘坐盟军航班离开该国。

外长乔利表示说， “我们已经与埃及、埃塞俄比亚和肯尼亚等许多国家就陆路通行权进行了谈判，今天早上我又与乍得达成协议”。

国防部长安妮塔·阿南德补充说，正在努力“确保尽可能多的加拿大人能够尽快撤离”，并指出“未来几天”计划进行更多撤离。

当局说，在外交部登记居住在苏丹的 1,700 名加拿大人中，有 800 人已请求协助离开该国。 他们中的大多数人都在首都喀土穆。

在因反应迟缓而遭到加拿大国民的抨击后，渥太华向该地区部署了 200 名士兵，以及两架军用运输机和两艘军舰，以帮助撤离。

安妮塔·阿南德 (Anita Anand) 表示：“鉴于苏丹局势非常动荡，实地面临许多挑战，包括在疏散航班增加的情况下确保侨民的安全。

她继续说，加拿大军事规划人员正在考虑空运的替代方案，但陆路或海上旅行“可能会带来额外的风险”。与此同时，渥太华本周出台了新的移民措施，允许目前在加拿大境内因战事无法返回家园的苏丹人延长临时居留。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅