非盟组办第二届非洲空间论坛

非洲科技 / 太空开发

非洲大陆 – 在西非国家科特迪瓦的经济中心阿比让（Abidjan），非洲联盟（UA）组办的第二届非洲空间论坛（Forum africain sur l’espace）预计将于周五（2023年04月28日）闭幕。本台法广（RFI）通讯员发自当地的报导说，本次大会旨在发展非洲的合作与培训，有近300名太空业的决策者和工程师出席。

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据本台法广（RFI）法文网2023年04月27日星期四的报导，第二届非洲空间论坛（Forum africain sur l’espace）旨在发展南南合作。具体领域囊括：科研、培训和分享信息。与会者们的心思很实际：以太空工业帮助发展地方经济，应对气候变化，改善农业技术。

-- 非洲太空总署已经成立 -

本台法广（RFI）通讯员比内塔（Bineta Diagne）发自阿比让（Abidjan）的消息说，非洲联盟（UA）透露，非洲国家现已拥有近五十颗人造卫星。在2021年，已有众多企业转向太空工业，带动近200亿美元。这一行业发展迅速，但所隐藏的重要差距在于培训。

RFI Chronique / Afrique économie. (illustration) 回顾2021:非洲科技丰收年 © FMM

在非盟（UA）中负责教育、科学、科技和创新事务的专员穆罕默德·贝尔霍辛（Mohamed Belhocine）表示，非洲正在进行部署，以使其政策享有最低程度的自主和协调，并在开罗设立了非洲太空总署。非洲希望这一机构成为一个熔炉，汇总（非洲）所有国家的空间机构。

RFI Image Archive / Afrique : Abidjan accueille, jusqu’à vendredi 28 avril 2023, la seconde édition du forum africain sur l’espace, organisé par l’Union africaine. Ici, l'Afrique du Sud a envoyé son troisième satellite dans l'espace en avril 2017. (illustration) Getty Images - Erik Simonsen / RFI Image Archive

非洲科技和创新协会（AATI-Association Africaine pour la Technologie et l’Innovation）秘书长说，非洲的培训计划，有数学、有电子，直到卫星这条链上的所有一切，并已有能力控制这条链。而发射则是最后一个环节。所以说，已经把握了直到发射的一切所需科技。

-- 太空技术用于森林统计 -

加蓬的太空工业始于2010年2月。脑中的想法是，更好地控制气候变化，以获得森林覆盖的有效数据，用于计算温室气体排放。加蓬通过建立太空机构，获得一颗卫星，得以扩大这一工具的应用范围。

RFI Image Archive / En février 2010, le Gabon s’est lancé dans l’industrie spatiale. Ici, le logo de l'AGEOS - Agence Gabonaise d’Etudes et d’Observations Spatiales （illustration) 存档图片 / 非洲 ： 加蓬空间观察研究所（Ageos）。 © AGEOS

加蓬空间观察研究所（Ageos）副主任在接受采访中说，加蓬在过去投入大量的资金和人力用于历时6个月或7个月的实地任务，开展森林勘察工作。如今有了卫星，只需少量的人力前往数据空缺的区域进行实地勘察即可。这节省了人力，节约了资金。尤其是在发生洪水时，卫星的功能避免了自然灾害。

-- 加蓬卫星技术造福邻国 -

加蓬的卫星服务如今可以覆盖24个国家，可供仍无卫星的国家之需。加蓬的卫星不仅可以追踪乍得湖的演变，也可以监控几内亚湾的活动，那里存在非法捕鱼、海盗，以及碳氢化合物的污染。

RFI Carte Archive / Afrique: le satellite gabonais suis le golfe de Guinée, puisqu’il y a la pêche illégale, il y a la piraterie, il y a la pollution en hydrocarbures. Ici, le golfe de Guinée. (illustration) 存档地图 / 非洲 ：几内亚湾。 RFI / Latifa Mouaoued

本台法广（RFI）通讯员在这一报导中最后指出，通过这一大会，非洲联盟（UA）鼓励每个非洲国家在其层次发展太空工业，建立协同效应。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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