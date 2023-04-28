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法国开发署2022预算重视非洲

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RFI Image Archive / Afrique : pour Rémy Rioux, Directeur général de l'AFD (Agence française de développement), la politique publique française en matière de développement va dans le bon sens. Ici, Directeur général de l’Agence française de développement (AFD)
RFI Image Archive / Afrique : pour Rémy Rioux, Directeur général de l'AFD (Agence française de développement), la politique publique française en matière de développement va dans le bon sens. Ici, Directeur général de l’Agence française de développement (AFD) © RFI
作者： 尼古拉
5 分钟

法国与非洲 – 法国开发署（AFD）本周发布的最新数据说，2022年的预算有一半被用于非洲的发展。

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据本台法广（RFI）法文网报导，法国开发署于星期四（2023年04月26日）对外发布的2022年业绩情况显示，非洲仍是这一机构的重点，占其预算的一半。

--法国开发署保持以帮助非洲发展为重 -

在国际社会对撒哈拉以南非洲地区的整体支持减弱之际，法国以身作则。去年，法国开发署（AFD）的预算有50%被用于非洲：投入的发展援助金额达43亿欧元。法国开发署（AFD）旗下的两大分支机构表现得还更好。

Image RFI - AFD
RFI Image Archive / AFD: la moitié du budget en 2022 consacré à l’Afrique. Ici, logo de l'Agence Française de Développement. (illustration) © Dr / RFI Image Archive

法国开发署（AFD）属下负责私营领域的机构法国经济合作参与和促进公司（Proparco）对非洲的投入占其投资总额的53%。而统筹实地技术合作的法国技术合作局（Expertise France）对非洲的支援，更是高达65%。

--法国官方致力于加强其发展援助政策 -

法国开发署（AFD）的主任Rémy Rioux指出，在发展领域，法国的公共政策走向是符合情理的。共和国总统马克龙做出了很坚定的承诺。用于发展的公共援助已占国家财富的0,56%。

Image RFI - RD Congo - Le docteur Mukwege - AFD
RFI Image Archive / En 2022, la moitié du budget de l'Agence française de développement consacré à l’Afrique. Ici, Dr. Denis Mukwege (le prix Nobel de la Paix 2018) fait visiter à une délégation de l'AFD, l'hôpital de Panzi en RDC en Mars 2022. (illustration) © RFI/Charlotte Cosset

不过，法国开发署（AFD）在去年年底暂停了在马里的活动。在布基纳法索，则放弃了50%的伙伴方，已不再有非政府的参与方。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

~. Fin .~

法国开发署2022预算重视非洲
_Papier Nicolas 2023.04.28 v Desk jour AFD - la moitié du budget 2022 consacré à l’Afrique

尼古拉

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