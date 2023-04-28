RFI非洲 / 法国政策

法国与非洲 – 法国开发署（AFD）本周发布的最新数据说，2022年的预算有一半被用于非洲的发展。

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据本台法广（RFI）法文网报导，法国开发署于星期四（2023年04月26日）对外发布的2022年业绩情况显示，非洲仍是这一机构的重点，占其预算的一半。

--法国开发署保持以帮助非洲发展为重 -

在国际社会对撒哈拉以南非洲地区的整体支持减弱之际，法国以身作则。去年，法国开发署（AFD）的预算有50%被用于非洲：投入的发展援助金额达43亿欧元。法国开发署（AFD）旗下的两大分支机构表现得还更好。

RFI Image Archive / AFD: la moitié du budget en 2022 consacré à l’Afrique. Ici, logo de l'Agence Française de Développement. (illustration) © Dr / RFI Image Archive

法国开发署（AFD）属下负责私营领域的机构法国经济合作参与和促进公司（Proparco）对非洲的投入占其投资总额的53%。而统筹实地技术合作的法国技术合作局（Expertise France）对非洲的支援，更是高达65%。

--法国官方致力于加强其发展援助政策 -

法国开发署（AFD）的主任Rémy Rioux指出，在发展领域，法国的公共政策走向是符合情理的。共和国总统马克龙做出了很坚定的承诺。用于发展的公共援助已占国家财富的0,56%。

RFI Image Archive / En 2022, la moitié du budget de l'Agence française de développement consacré à l’Afrique. Ici, Dr. Denis Mukwege (le prix Nobel de la Paix 2018) fait visiter à une délégation de l'AFD, l'hôpital de Panzi en RDC en Mars 2022. (illustration) © RFI/Charlotte Cosset

不过，法国开发署（AFD）在去年年底暂停了在马里的活动。在布基纳法索，则放弃了50%的伙伴方，已不再有非政府的参与方。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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法国开发署2022预算重视非洲

_Papier Nicolas 2023.04.28 v Desk jour AFD - la moitié du budget 2022 consacré à l’Afrique 尼古拉

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