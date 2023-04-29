刚果(金):东非地区部队长请辞

非洲维和 / 刚果（金）

地缘政治 – 在非洲的刚果民主共和国（RD Congo），被派驻该国东部、指挥东非共同体地区军事力量 (EACRF) 的肯尼亚将军现已两天前提交辞呈。这名东非共同体(EAC/CAE)部队的指挥官提到，他的人身安全已经没有了保障。肯尼亚总统立即任命了一位新的指挥官。

广告 继续浏览后续

据本台法广（RFI)法文网2023年04月29日星期六的最新报导，在刚果（金）指挥东非共同体(EAC/CAE)地区军事力量的肯尼亚将军尼亚加（Jeff Nyagah），在本周四（2023年04月27日）提交了他的辞呈。

RFI Image Archive / RD Congo: le commandant de la force régionale de l’EAC démissionne. Ici, Maj Gen Jeff Nyagah le commandant de la force régionale de l'EAC en RD Congo. （illustration) © EACRF / RFI Image Archive

金沙萨方面对肯尼亚的这名将军批评多多，指责他对反叛武装的态度有点过于宽容放纵。而这名肯尼亚将官则强调，他的人身安全已经没有了保障。

--肯尼亚将军表示对其人身安全感到不安-

本台法广（RFI)通讯员巴喜安（Patient Ligodi）发自金沙萨（Kinshasa）的消息说，肯尼亚的尼亚加少将（Gen Major J. Nyagah）列出了促使他辞职的所有理由。将军指出，他和他的部队是一出妖魔化宣传活动的受害者。他支持在戈马（Goma）的私营军事企业成员在其住所周围部署的监控措施。

--刚果(金)和东共体部队之间已失去互信-

肯尼亚将军抱怨说，东非共同体地区军事力量指挥部的办公费用没有得到政府的保障。刚果（金）总统周围的人则解释说，双方在数月前就已失去了互信。被部署在刚果（金）东部的东非共同体地区军事力量（EACRF）应该和反叛武装运动（M23）作战。而肯尼亚将军的态度似乎注重政治对话，并不是军事对抗。这让金沙萨不悦。刚果（金）的网络上，流传着齐塞克迪总统（Président Félix Tshisekedi ）和他严词厉色对话的图像。

--内罗毕方面立即任命了一位新的指挥官-

本台法广（RFI)法文网报道说，肯尼亚总统威廉·鲁托（William Ruto）已经立即任命了一位新的指挥官，接替尼亚加将军（Gen Major J. Nyagah）。但这并不肯定能够很快就恢复与刚果（金）之间的相互信任。

RFI Image Archive / EACRF ：le président kényan William Ruto s'exprimant depuis la garnison Embakasi à Nairobi, le 2 novembre 2022. Le chef d'État a décidé d'envoyer un contingent dans l'Est de la République démocratique du Congo. (illustration) AP - Brian Inganga / RFI Image Archive

金沙萨现在怀疑东非共同体地区军事力量(EACRF) 的有效力，甚至还对东非共同体(EAC/CAE)的执行秘书起了疑心。刚果（金）当局现在提出条件，在研究延长任务旗下时，对东共体(EAC/CAE)的这支部队展开中肯的评估。还要把原定6个月的任务期限减半。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅