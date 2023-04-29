美国再从苏丹撤离一批侨民

撤侨

非洲 – 美国国务院周六宣布，一支由美国组织的车队已将逃离苏丹战火的美国国民和其他国家公民撤离到沿海城市苏丹港，随后被撤离的侨民将转往沙特阿拉伯。联合国秘书长古特雷斯29日表示，为了夺权的战争使得国家垮台而民不聊生。

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美国持续撤侨行动，此前从陆路、空中和船只已经撤离了外交人员和数百名美国公民。

发言人马修米勒在一份声明中说：“由美国政府组织的车队载有美国公民、当地雇员以及盟国和伙伴国家的国民，于 4 月 29 日抵达苏丹港。”

他补充说，从这个红海港口，“我们正在帮助美国公民和其他符合条件的个人继续前往沙特阿拉伯吉达，那里有更多的美国人提供领事和紧急服务”。

美国国防部在另一份声明中表示，美方已部署“情报、侦察机构支持空中和陆路疏散路线”，并“提供海上撤离所需的支持”。美国国务院没有透露此次行动中疏散的人数。 一位发言人周五表示，只有不到 5,000 人与国务院联系希望能够离开苏丹，但无法知道该国共有多少人想离开。

该报道没有具体说明未来是否会组织其他车队。

星期六，苏丹军队和准军事人员之间激烈而致命的战斗进入了第三周，再一次违反了新的停火协议。

自 4 月 15 日爆发军队首脑阿卜杜勒·法塔赫·布尔哈内与他的二号人物穆罕默德·哈姆丹·达格洛（Mohamed Hamdane Daglo，人称“Hemedti”）之间的血腥权力斗争以来，该国陷入混乱。

根据周六发布的最新官方数据，战斗造成至少 528 人死亡和 4,599 人受伤。 成千上万的苏丹人逃往埃及、埃塞俄比亚、乍得和南苏丹等邻国，而外国正在大规模撤离本国国民。

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