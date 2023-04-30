八吨人道物资抵达苏丹 医疗物资难以分发

军事

非洲 – 自4月15日以来，苏丹境内武装冲突不断，红十字国际委员会刚刚宣布，第一架载有人道主义援助物资飞抵苏丹。红十字国际委员会非洲区负责人尤塞夫（Patrick Youssef）告诉记者，载有8吨的用于外科手术的医疗物资抵达该国。

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他还表示，我们希望以最快的速度运送到苏丹医院，可以救治1500多名伤员。

红十字国际委员会非洲区负责人尤塞夫还表示，达尔富尔的情况非常困难，15家被炸毁的医院，医生在极端条件下救治，一定要给他们恢复水电，否则无法行医。

他表示，我们如顶着枪林弹雨送医药，这是不可能的。民众为躲避战乱也到处躲藏，我们十分担忧。

根据联合国的数据，喀土穆只有 16% 的医院在运作，由于缺乏医生和医疗设备。尤塞夫对记者说，平时医院需要每两天补送一次。打起仗来情况就更加恶劣了。

他还提醒说，不要忘了患有慢性病的苏丹人。例如需要透析的病患，如果他们得不到治疗，会有生命危险。总部设在日内瓦的国际组织表示，“红十字国际委员会正准备租用第二架飞机运送更多的医疗用品和人道人员”。

苏丹卫生部门表示，自4月15日爆发战争以来，有528人被打死，4000多名伤者。红新月会正在街头寻找一些可以救治的受伤者。情况非常艰难。

红十字国际委员会非洲区负责人尤塞夫最后表示，其实死者和伤者的数字都是临时的，我们无法确切知道当地的情况有多么严重。

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