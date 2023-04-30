苏丹战斗持续 英国增设撤侨航班

军事

非洲 – 苏丹还在持续战斗。英国30日表示准备好额外的航班，许诺向滞留在苏丹的英国人提供应有的帮助。英国外交部在一份公报中表示，希望离开苏丹的英国公民设法在东部的国际机场等候，一班苏丹港出发的额外撤侨航班将于周一起飞。

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英国外交部表示，从25日以来在首都喀土穆北部的一个机场增设了航班，到目前为止，英国已经疏散了 2,122 名公民及其家人。苏丹驻英国临时代办阿里-哈桑(Khalid Mohammed Ali Hassan)30日上午在接受时代电台采访时表示，苏丹愿意帮助伦敦继续撤侨。

英国撤侨速度缓慢受到多方的指责。

英国交通大臣马克▫哈珀(Mark Harper)30日表示，我们的撤侨工作是成功的。我们会给仍滞留在苏丹的英国人提供应有的帮助。 英国外交大臣克莱弗利(James Cleverly)30日辩护说，英国当局进行的撤侨工作“是西方国家中规模最大、时间最长的”。他还透露说，撤侨工作主要集中在苏丹港。

据估算，大约有2000多人向英国驻苏丹使馆声明尽快离开战区。有的英国侨民自己设法从陆路撤离到埃及。

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