意大利投资刚果的液化天然气

非洲建设/基础设施

大西洋几内亚湾 – 被赤道贯穿的刚果共和国被定性为是一个非洲中西部国家，其首都位于布拉柴维尔（Brazzaville）。一座天然气液化和生产中心的建造工程于本周在毗邻大西洋几内亚湾的刚果共和国经济中心黑角港(pointe noire)附近破土动工。现总统德尼·萨苏－恩格索（Président Denis Sassou Nguesso）亲自到场，出席了这个工地的开建仪式。意大利油气公司埃尼集团（ENI）为此投资50亿美元。

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据本台法广（RFI)法文网报导，刚果共和国将拥有一个天然气液化和生产中心。这个建造工程已于本周二（2023年04月25日）在该国经济中心黑角港(pointe noire)启动。开工指令由刚果（布）总统德尼·萨苏－恩格索（Président Denis Sassou Nguesso）亲自下达。

--意大利油气公司投资刚果(布) -

本台法广（RFI)通讯员罗伊西雅（Loïcia Martial）发自布拉柴维尔（Brazzaville）的消息说，这座天然气液化和生产中心位于刚果最大的天然气发电厂附近。其建造得益于意大利油气公司埃尼集团（ENI）投资50亿美元。

--刚果(布)规划出口液化天然气 -

刚果共和国碳氢化合物部长表示，这一大项目涉及天然气的生产，加工和液化，乃至商业化。它将能够使得刚果（布）首次出口液化天然气（GNL）。而到目前为止，布拉柴维尔只是利用天然气发电。

RFI Carte Archive / Congo Brazzaville : l'autorité entend créer deux zones économiques spéciales dédiées à la transformation du bois, à Ouesso au nord et à Pointe-Noire sur la côte Atlantique Sud. Ici, une carte indiquée Brazzaville, la capitale et la ville côtière de Pointe-Noire. (illustration) RFI / Emilie Camjusan

刚果（布）政府表示，从2025年起，这座工厂将每年生产300万吨天然气。其中大部分将被用于满足国内的工业发展和家庭生活之需。但还有一部分将被用于出口。

--建造工艺符刚果(布)去碳战略 -

意大利油气公司埃尼集团（ENI）的总经理说，这一项目将获得当前最先进的科技。让天然气的焚烧合理化，将可能实现天然气“零燃除”的目标。这座工厂也将符合刚果共和国和埃尼集团（ENI）的去碳战略。

RFI Image Archive / Congo-Brazzaville: coup d'envoi des travaux du centre de production et liquéfaction de gaz naturel à Pointe-Noire. Ici, la centrale à gaz de Djeno à Pointe Noire au Congo-Brazzaville. (illustration) © gouvernement.cg

据碳氢能源经营者介绍，刚果共和国是撒哈拉以南非洲国家中的第三大石油出产国，其天然气储量估算达1000亿立方米。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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