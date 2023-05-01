加蓬工会领袖2023五一仍在囚

RFI非洲 / “五一”节

非洲 – 2023年“五一”国际劳动节之际，在西非濒临几内亚湾的加蓬，该国大部分工会人士决定不参加官方庆祝活动。他们呼吁当局释放工会联盟（Dynamique unitaire）的领袖。

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据本台法广（RFI)法文网在2023年“五一”国际劳动节当天上网的最新报导，在加蓬，5月1日这天是一个无需上班，但拿薪的节日。不过，该国主要工会联盟Dynamique unitaire决定，不参加官方庆祝活动，并要求释放正在首都中央监狱中度第二个“五一”国际劳动节的工会领袖雅马（Jean-Rémy Yama）。

--加蓬主要工会的2023年五一诉求是释放其领袖-

本台法广（RFI)通讯员伊芙-罗兰（Yves-Laurent Goma）周一（2023年05月01日）发自利伯维尔（Libreville）的消息说，在工会联盟（Dynamique unitaire）的总部，这里的士气并不好。领导团体刚刚对今年“五一”宣言定稿。主要诉求就是释放他们的领袖雅马（Jean-Rémy Yama）。

Le président par intérim de Dynamique unitaire Roger Abessolo réclame la libération sans condition de Jean-Rémy Yama. © Yves-Laurent Goma/RFI

工会的临时代主席说，加蓬的所有劳动者呼吁，无条件地释放雅马（Jean-Rémy Yama），并让他回到教师和研究员的队伍。因为，这名工会领袖已被开除公职。工会代主席Roger Abessolo指出，以如此粗暴方式扼杀工会言语，是加蓬国家的一个耻辱。

--加蓬主要工会认为他们的领袖入狱是因言获罪-

同一报导还说，众所周知，加蓬工会主席雅马（Jean-Rémy Yama）说话一向直言不讳。他于2022年03月02日在利伯维尔机场被捕。他当时正准备前往塞内加尔就医。他因被控诈骗、挪用公款等罪名，遭追究。但工会人士否认上述指控，并指出这些司法技巧只是为了困住这名工会领袖。

RFI Image Archive / Gabon : une photo devant la prison centrale de Libreville en 2019. (illustration) RFI / Yves Laurent Goma

本台法广（RFI）法文网上这篇有关2023年“五一”国际劳动节的报导最后指出，加蓬工会高层认为，他们的领袖雅马（Jean-Rémy Yama）属于因言获罪。案件现已在司法手中，当局不愿置评。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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Afrique _ Papier Desk Nicolas 2023.05.01 soir - le 1 mai au Gabon sur Dynamique Unitaire

Afrique_Papier Desk Nicolas 2023.05.01 soir - le 1 mai au Gabon sur Dynamique Unitaire 尼古拉

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