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加蓬工会领袖2023五一仍在囚

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RFI Image Archive / Gabon : à l’occasion de la fête du travail 2023, Dynamique Unitaire, la coalition syndicale du pays réclame la libération de son président Jean-Rémy Yama qui, pour la seconde année consécutive, passe cette fête du 1er mai à la prison centrale. L’affaire est entre les mains de la justice, les autorités n’ont pas souhaité s’exprimer. Ici, une image du Palais de justice de Libreville en 2016. (illustration)
RFI Image Archive / Gabon : à l’occasion de la fête du travail 2023, Dynamique Unitaire, la coalition syndicale du pays réclame la libération de son président Jean-Rémy Yama qui, pour la seconde année consécutive, passe cette fête du 1er mai à la prison centrale. L’affaire est entre les mains de la justice, les autorités n’ont pas souhaité s’exprimer. Ici, une image du Palais de justice de Libreville en 2016. (illustration) © RFI / Sébastien Nemeth
作者： 尼古拉
7 分钟

非洲 – 2023年“五一”国际劳动节之际，在西非濒临几内亚湾的加蓬，该国大部分工会人士决定不参加官方庆祝活动。他们呼吁当局释放工会联盟（Dynamique unitaire）的领袖。 

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据本台法广（RFI)法文网在2023年“五一”国际劳动节当天上网的最新报导，在加蓬，5月1日这天是一个无需上班，但拿薪的节日。不过，该国主要工会联盟Dynamique unitaire决定，不参加官方庆祝活动，并要求释放正在首都中央监狱中度第二个“五一”国际劳动节的工会领袖雅马（Jean-Rémy Yama）。

--加蓬主要工会的2023年五一诉求是释放其领袖-

本台法广（RFI)通讯员伊芙-罗兰（Yves-Laurent Goma）周一（2023年05月01日）发自利伯维尔（Libreville）的消息说，在工会联盟（Dynamique unitaire）的总部，这里的士气并不好。领导团体刚刚对今年“五一”宣言定稿。主要诉求就是释放他们的领袖雅马（Jean-Rémy Yama）。

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Le président par intérim de Dynamique unitaire Roger Abessolo réclame la libération sans condition de Jean-Rémy Yama. © Yves-Laurent Goma/RFI

工会的临时代主席说，加蓬的所有劳动者呼吁，无条件地释放雅马（Jean-Rémy Yama），并让他回到教师和研究员的队伍。因为，这名工会领袖已被开除公职。工会代主席Roger Abessolo指出，以如此粗暴方式扼杀工会言语，是加蓬国家的一个耻辱。

--加蓬主要工会认为他们的领袖入狱是因言获罪-

同一报导还说，众所周知，加蓬工会主席雅马（Jean-Rémy Yama）说话一向直言不讳。他于2022年03月02日在利伯维尔机场被捕。他当时正准备前往塞内加尔就医。他因被控诈骗、挪用公款等罪名，遭追究。但工会人士否认上述指控，并指出这些司法技巧只是为了困住这名工会领袖。

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RFI Image Archive / Gabon : une photo devant la prison centrale de Libreville en 2019. (illustration) RFI / Yves Laurent Goma

本台法广（RFI）法文网上这篇有关2023年“五一”国际劳动节的报导最后指出，加蓬工会高层认为，他们的领袖雅马（Jean-Rémy Yama）属于因言获罪。案件现已在司法手中，当局不愿置评。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉

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Afrique _ Papier Desk Nicolas 2023.05.01 soir - le 1 mai au Gabon sur Dynamique Unitaire
Afrique_Papier Desk Nicolas 2023.05.01 soir - le 1 mai au Gabon sur Dynamique Unitaire

尼古拉

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