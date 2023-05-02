新闻核查：南非将退出国际刑事法庭以避免逮捕普京 ？

南非/俄罗斯/国际刑事法庭

2015年10月2日，普京在法国巴黎爱丽舍宫举行的乌克兰危机峰会上。会议的主题是："乌克兰"。

中国多家媒体j近日都报道了南非政府为了避免逮捕普京，将退出国际刑事法院 的消息，该消息是否属实？

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南非是《国际刑事法院罗马规约》的签署国，鉴于上个月国际刑事法庭因普京在俄乌战争中所犯下的罪行而对普京下达了通缉令。按照法律，倘若普京今年八月前往南非出席金砖国家峰会，南非政府将不得不执行国际刑事法庭的通缉令而逮捕普京。

中国多家媒体上周因此都报道说，为了迎接普京前往南非出席金砖国家峰会，南非政府提出退出国际刑事法庭。俄罗斯卫星通讯社莫斯科此前4月8日更是报道说， 南非金砖国家事务协调人阿尼尔·苏克拉尔对卫星通讯社表示，南非正在为所有金砖国家领导人，包括俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在内，亲自出席8月峰会做准备。而与此同时，乌克兰媒体却报道说，南非政府要求普京避免亲自出席金砖国家峰会，否则将不得不逮捕普京。

事实上，南非总统从未宣布退出国际刑事法庭，也尚未公开表态是否接待普京到访。根据本台法语部南非特约记者 Romain Chanson,的报道，事情的经过是这样的，上周二，南非执政党国大党的总秘书长在一次公开会谈中表示，执政党通过了一条决议要求政府退出国际刑事法庭，但这位秘书长不知是出于口误还是别的原因，做出了错误的陈述，因为南非国大党去年12月份通过的决议的内容并不是退出国际刑事法庭，恰恰相反，是取消此前提出的退出国际刑事法庭的决议。国大党秘书长的错误言论随后被政府发言人在记者会上重复，国大党与南非政府随后承认在上述问题上做出了错误的陈述，但却并未解释其原因。

其实是否应该成为《国际刑事法院罗马规约》的签署国，这在南非国内是一个有争议的话题，2016，南非前总统祖玛就曾经提出退出国际刑事法庭，但是，遭到司法部门的否决。

至于普京是否将出席将于今年八月举行的金砖国家峰会？到目前为止，南非政府尚未做出正式的表态，南非政府一个月前表示将进行司法咨询，但却未宣布结果。上周南非政府又宣布要成立一个部长级委员会，对此问题加于讨论。南非舆论认为最合适的方式是普京以视频方式出席会议。

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