苏丹人无处躲战火，交战军阀又达成原则性停火协议

战争

苏丹的战火仍在继续。5月2日星期二，南苏丹外交部发表公报说，苏丹武装部队和苏丹准军事组织快速支援部队双方和南苏丹总统基尔经过电话沟通，已经原则同意停火7天，从5月4日开始，到5月11日结束。

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之前苏丹冲突的双方也宣布过停火， 但都没有遵守。上个星期天就说要实行新的72小时停火，但实际上没有停火。国际社会对苏丹出现的人道灾难敲响了警钟。在喀土穆和达尔富尔的激烈冲突已经造成500多人死亡，受伤的人数至少有10倍， 这还是在很大成都上倍低估的数字。

伊沙克是一位来自苏丹住在巴黎的光纤电缆技术员。他对南苏丹透露的停火7天的原则性协议并不乐观。

伊沙克说，我对这一个星期的停火是不相信的。就算今天，战斗还在继续。我全家都在苏丹，我老婆，我父亲，我儿子，我兄弟，我的表兄弟，他们怎么离得开苏丹呢？从达尔富尔到埃及，很难的。最好的办法就是把这两个将军抓起来，有一个新总统。

联合国难民署表示：估计有超过 10 万名苏丹难民逃往邻国。已确认有超过 2万1千名难民抵达乍得。特别关注苏丹冲突导致达尔富尔地区严峻的人道局势。

联合国负责人道事务的副秘书长格里菲思表示，在苏丹受冲突影响最严重的城市中心、尤其是在喀土穆，人们生存所需的物资变得越来越稀缺，家庭难以获得水、食物、燃料和其他关键商品。同时，逃离这些地区的交通成本呈指数级上升，这使得最脆弱的人群无法找到更安全的地带。

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