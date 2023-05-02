战争

苏丹人无处躲战火，交战军阀又达成原则性停火协议

发表时间：

南苏丹总统基尔
南苏丹总统基尔 AP - Brian Inganga
作者： 安东尼
4 分钟

苏丹的战火仍在继续。5月2日星期二，南苏丹外交部发表公报说，苏丹武装部队和苏丹准军事组织快速支援部队双方和南苏丹总统基尔经过电话沟通，已经原则同意停火7天，从5月4日开始，到5月11日结束。

广告

之前苏丹冲突的双方也宣布过停火， 但都没有遵守。上个星期天就说要实行新的72小时停火，但实际上没有停火。国际社会对苏丹出现的人道灾难敲响了警钟。在喀土穆和达尔富尔的激烈冲突已经造成500多人死亡，受伤的人数至少有10倍， 这还是在很大成都上倍低估的数字。

 伊沙克是一位来自丹住在巴黎的光纤电缆术员。他丹透露的停火7的原协议并不乐观

 伊沙克，我对这一个星期的停火是不相信的。就算今天，继续。我全家都在丹，我老婆，我父，我儿子，我兄弟，我的表兄弟，他怎么离得开丹呢？从达到埃及，很的。最好的法就是把两个将抓起来，有一个新总统

 合国民署表示：有超 10 万名民逃往国。已确有超 2万1千名民抵达乍得。特关注丹冲突致达地区峻的人道势。

联合国负责人道事务的副秘书长格里菲思表示，在苏丹受冲突影响最重的城市中心、尤其是在喀土穆，人生存所需的物资变得越来越稀缺，家庭得水、食物、燃料和其他关商品。同，逃离些地区的交通成本呈指数上升，使得最脆弱的人群无法找到更安全的地

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里

下载法广应用程序跟踪国际时事

继续阅读相同主题内容: