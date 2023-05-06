刚果（金）遭洪水袭击 200多人丧生

气候变暖

非洲 – 刚果民主共和国东部遭洪水袭击。当地官员5月5日表示，至少203人死亡。大雨摧毁了建筑物，迫使救援人员将浑身是泥的尸体堆起来。东部南基伍省是重灾区。

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据路透社报导，5月4日，南基伍省（South Kivu）卡莱赫（Kalehe）地区的降雨导致河流泛滥，淹没了Bushushu和Nyamukubi村。

南基伍省省长西奥‧恩格瓦比杰‧卡西（Theo Ngwabidje Kasi）表示，死亡人数为176人，并表示，仍有其他人失踪。当地民间社会成员卡索尔‧马丁（Kasole Martin）说，已发现227具尸体。

马丁表示，“人们露宿户外，学校和医院被冲走了。”

周五，面容憔悴的幸存者站在一个木棚外，身穿蓝色工作服的红十字会工作人员将尸体堆放在一起。一名路透社记者数了一下，有72具尸体。

在卡莱赫地区一家主要医院工作的罗伯特‧马桑巴（Robert Masamba）医生说，自周四晚上以来，一直有受伤的幸存者被带到医院。

他说，“我和我的团队没有睡觉。我们已经接待了56名患者，其中80%有骨折。”

在与卢旺达接壤的南基伍省，洪水和山体滑坡并不少见。本周，卢旺达因暴雨引发洪水和山体滑坡，造成130人死亡，五千多栋房子被毁。

刚果（金）上一次发生类似规模的事件是在2014年10月，当时强降雨摧毁了七百多栋房子。据联合国称，当时有超过130人被报告失踪。

地方政府官员托马斯‧巴肯格（Thomas Bakenge）在监督受灾地区卡莱赫的恢复工作后做出了估计。巴肯格说，破坏规模“巨大，无法言喻……整栋整栋的房子都被冲走了”。他说，救援人员仍在附近的基伍湖（Lake Kivu）沿岸寻找尸体。

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